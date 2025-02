Need for Speed: Most Wanted (2005) ma doczekać się remake'u. Aktorka głosowa wygadała się na temat premiery gry

Seria Need For Speed już dawno swoje najlepsze lata ma za sobą. Nawet jeśli raz na jakiś czas zdarzy się, że nowoczesna odsłona zostanie ciepło przyjęta przez graczy, to większość myślami i tak najchętniej wraca do czasów kultowych dziś odsłon sprzed kilkunastu lat. Jedną z nich jest rzecz jasna Most Wanted z charakterystycznym BMW M3 GTR na okładce. Możliwe jednak, że już niebawem ta gra powróci na usta wszystkich fanów NFS-a.

Simone Bailly, aktorka głosowa biorąca udział w realizacji pierwszego Most Wanted (wcielała się w rolę partnerki sierżanta Crossa) opublikowała właśnie niezwykle intrygującego tweeta, w którym zapowiada nadejście remake'u gry. Wiadomość brzmi następująco: "Need for Speed: Most Wanted Remake zostanie wydany w 2024 roku, polub i skomentuj, jeśli chcesz zobaczyć, jak Cross (Dean McKenzie) i jego partnerka (Simone Bailly) polują na najbardziej poszukiwanych". Co ciekawe, niedługo po publikacji post został usunięty. Jeden z tagów wskazuje, że przygotowaniem odświeżonej wersji gry zajmuje się studio Criterion Games, autorzy... Need for Speed: Most Wanted z 2012 roku. Warto przypomnieć, że produkcja ta - mimo tego samego tytułu i podobnych założeń - nie przypominała za bardzo legendarnej gry z 2005 roku.

Remake gry Need for Speed: Most Wanted (2005) z pewnością zostałby gorąco przywitany przez wielu graczy. Pozostaje jedynie pytanie, jak bardzo nowa gra może być wierna oryginałowi? W takich sytuacjach twórcy najczęściej mają sporo problemów natury licencyjnej, a to może oznaczać, że w nowej grze zabraknie wielu pamiętnych wozów czy utworów muzycznych. Pozostaje mieć więc nadzieję, że całość ostatecznie nie będzie zbyt wiele zmieniona i fani otrzymają tytuł, o którym marzą już od dawna. Póki co musimy jednak poczekać jeszcze na oficjalną zapowiedź.

Źródło: Resetera