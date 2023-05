Need for Speed Underground 2 dzięki implementacji Ray Tracingu poprzez narzędzie RTX Remix wygląda teraz o niebo lepiej

Need for Speed Underground 2 to jedna z najlepiej ocenianych gier wyścigowych od amerykańskiego wydawcy Electronic Arts. Ten bardzo udany sequel swój debiut miał w 2004 roku, więc oprawa graficzna zdążyła się już dość mocno zestarzeć. Mimo że duża część osób wychowała się na tym tytule i ma do niego sentyment, to z uwagi na wspomnianą warstwę wizualną nie rozważa ponownej rozgrywki. Może się to zmienić przez nowe narzędzi od NVIDII - RTX Remix.

Need For Speed Underground 2 pod względem oprawy wizualnej zostało dość mocno nadgryzione zębem czasu. Tytuł może jednak dostać drugie życie poprzez zaimplementowanie w nim Ray Tracingu.

Ósma odsłona serii była pierwszą, która pozwalała nam na swobodną eksplorację miasta Bay City. Dodając do tego spore możliwości tuningu aut, nowe tryby rozgrywki oraz całkiem dobrą (jak na tamte czasy) oprawę graficzną, EA mogło oczekiwać tylko sukcesu. Do dziś gra jest bardzo dobrze wspominana i oceniana: na Metacritic średnia pozytywnych ocen wynosi 82%. Jak to z legendami branży gier bywa - ceny używanej wersji pudełkowej wzrosły i zaczynają się od 200 zł. Wróćmy jednak do głównego wątku. Jak wiemy, NVIDIA nie tak dawno zaprezentowała swoje nowe oprogramowanie RTX Remix, za pomocą którego mogliśmy ujrzeć wiele dawnych gier w zupełnie odświeżonej oprawie graficznej. Tym razem nie jest inaczej. Druga część kultowej gry wygląda teraz dużo lepiej i z pewnością już niebawem może przeżyć swoją drugą młodość.

Nie będzie żadnym zaskoczeniem, że implementacja Ray Tracingu mocno wpłynęła na jakość grafiki. Cała gra od razu wygląda na tyle dobrze, że moglibyśmy odjąć jej kilka lat. Wideo przedstawiające efekty użycia NVIDIA RTX Remix zostało opublikowane na kanale Uncle Burrito w serwisie YouTube. Oczywiście nadal nie jest idealnie. Widać, że w niektórych miejscach grafika wyświetlana jest niepoprawnie, a czasem po prostu brakuje oświetlenia i mało które elementy są widoczne. Nadal jednak prezentuje się dużo lepiej od oryginału, a koszty uzyskania takich rezultatów nie są zbyt wielkie. Przyszłościowo narzędzie może przywrócić do żywych naprawdę sporą ilość gier i na ten moment pozostaje jedynie poczekać na rozwinięcie sytuacji.

Źródło: WCCFTech