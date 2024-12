Half-Life 2 RTX - kultowa gra Valve otrzyma wersję z Ray Tracingiem z pomocą moderów oraz platformy NVIDIA RTX Remix

Nieco ponad miesiąc temu NVIDIA ujawniła Portal Prelude RTX, czyli zremasterowaną wersję nieoficjalnej (ale niesamowicie bogatej!) modyfikacji do pierwszego Portala. Nowa wersja została przygotowana w ramach platformy RTX Remix, dodając nie tylko pełny Path Tracing, ale również obsługę DLSS 3 czy RTX IO. Teraz, w ramach rozpoczynających się targów Gamescom w niemieckiej Kolonii, NVIDIA ujawniła kolejny projekt. Tym razem jednak jest on związany z dużo bardziej kultową grą - Half-Life 2. Poznajcie Half-Life 2 RTX.

Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project przygotowywany jest przez zespół utalentowanych moderów, znanych obecnie jako Orbifold Studios. Prace nad remasterem gry są jednak na wczesnym etapie. Co ciekawe, grupa Orbifold Studios chętnie przyjmie innych moderów do pomocy. Gracze mogą liczyć na implementację pełnego Ray Tracingu (Path Tracing), techniki DLSS 3 oraz RTX IO - podobnie jak w przypadku Portal Prelude RTX.

Pierwsze opublikowane screeny (ich porównanie na RT OFF i RT ON możecie zobaczyć powyżej) ukazują w jakim kierunku pójdzie darmowy remaster. Oprócz implementacji śledzenia promieni czy DLSS 3, możemy liczyć także na zauważalną poprawę wielu obiektów - czy to ruchomych czy nieruchomych, chociażby dzięki całkowicie przebudowanym teksturom w wyższej rozdzielczości. Niestety biorąc pod uwagę wczesny etap prac w ramach platformy RTX Remix, obecnie nie wiemy kiedy Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project zostanie wydany.

