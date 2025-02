Portal: Prelude RTX otrzymał Path Tracing, DLSS 3 oraz RTX IO. Remaster od dzisiaj dostępny za darmo dla posiadaczy Portala

W momencie prezentacji architektury Ada Lovelace oraz pierwszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, sporo czasu poświęcono wówczas na prezentację odnowionej wersji gry Portal, czyli jednej z najbardziej oryginalnych gier platformowo-logicznych od firmy Valve. Nową wersję Portala upiększono dzięki implementacji Path Tracingu, co znacząco wpłynęło na poprawę jakości oprawy graficznej. Portal RTX był również jedną z pierwszych gier z obsługą techniki DLSS 3 (Super Resolution w połączeniu z Frame Generation oraz Reflex). Teraz ujawniono jeden z najbardziej imponujących projektów powstałych z pomocą narzędzia RTX Remix - Portal: Prelude RTX.

Już dzisiaj o godzinie 21 na platformie Steam udostępniona zostanie gra Portal: Prelude RTX, będąca nową wersją nieoficjalnej modyfikacji dla oryginalnej gry. Będzie ona darmowa dla posiadaczy oryginalnej produkcji.

RTX Remix to darmowe narzędzie, które również zaprezentowano przy okazji debiutu pierwszych kart GeForce RTX 4000 oraz architektury Ada Lovelace. Pozwala ono na implementację Ray Tracingu do starszych gier, nadając im lepszej jakości oprawy graficznej. NVIDIA w informacji prasowej poinformowała nas, iż narzędzie RTX Remix zostało wykorzystane do stworzenia darmowego remastera Portal: Prelude. Jest to modyfikacja do oryginalnej gry Portal, będąca jej nieoficjalnym prequelem. Jednocześnie to jedna z najbardziej imponujących modyfikacji, bowiem wprowadzono nowy wątek fabularny toczący się przed erą GLaDOS i w którym do przejścia mamy 19 nowych komór testowych (co powinno zająć przynajmniej 8 do 10 godzin w zależności od tempa grania). Remaster tejże modyfikacji: Portal: Prelude RTX, będzie dostępny od dzisiaj od godziny 21 na platformie Steam. Pozycja będzie dostępna do pobrania dla wszystkich osób posiadających w bibliotece grę Portal.

Portal: Prelude RTX wykorzystuje pełny Path Tracing, a więc najbardziej zaawansowaną formułę śledzenia promieni. Znajdziemy tutaj kompletnie przebudowane i zrekonstruowane oświetlenie, lepszej jakości obicia czy bardziej naturalne cieniowanie. Nie brakuje również kompletnie przerobionych tekstur, tym razem w wysokiej rozdzielczości. Cały projekt został przygotowany przez pięciu moderów we współpracy z NVIDIĄ w czasie zaledwie 8 miesięcy. Portal: Prelude RTX oferuje również obsługę kilku technik NVIDII. Znajdziemy tutaj m.in. DLSS 3 (a więc i technikę Relfex) jak również RTX IO. Ta ostatnia umożliwia szybkie ładowanie i dekompresję zasobów opartych na procesorze graficznym z pomocą sterownika Game Ready dla API DirectX oraz Vulkan. RTX IO bazuje na GDeflate, otwartym standardzie kompresji GPU opracowanym przez firmę NVIDIA, który jest wykorzystywany zarówno przez DirectStorage firmy Microsoft, jak i nowe rozszerzenia Vulkan. Portal: Prelude RTX korzysta także z nowych rozszerzeń Vulkan.

Dzięki RTX IO, posiadacze kart GeForce RTX mogą liczyć na 5-krotnie szybsze ładowanie tekstur oraz zmniejszenie o 44% ilości potrzebnego miejsca na dysku. NVIDIA potwierdza również, że posiadacze kart GeForce RTX 4080 i wyżej mogą liczyć na ponad 80 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, przy wykorzystaniu techniki DLSS 3. Poniżej prezentujemy jeszcze kilka porównań wizualnych podstawowej wersji Portal: Prelude oraz jej zremasterowanej wersji. Udostępnione od dzisiaj sterowniki graficzne Game Ready oferują również stosowane optymalizacje pod omawiany tytuł.

Źródło: NVIDIA, PurePC