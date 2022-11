Portal with RTX - poznaliśmy datę premiery i wymagania sprzętowe kultowej gry w odświeżonej wersji

Grę Portal powinien znać właściwie każdy szanujący się gracz. Jeśli jednak z jakiegoś powodu ktoś nie miał jeszcze okazji sprawdzić tego dzieła od Valve, już niebawem będzie miał świetną do tego okazję. We wrześniu tego roku zapowiedziano odświeżoną wersję Portal with RTX, która doda obsługę ray-tracingu, DLSS 3, przeprojektowane modele oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Dopiero dziś poznaliśmy jej datę premiery, która jest całkiem nieodległa.

Portal with RTX autorstwa NVIDIA Lightspeed Studios zadebiutuje już 8 grudnia na platformie Steam. Produkcja wydana zostanie nie tylko w formie osobnej pozycji do kupienia - gra będzie dostępna także w formie darmowego DLC dla tych, którzy mają już na swoim koncie podstawową wersję gry. Podstawowa edycja gry Portal wielokrotnie dostępna była za kilka złotych lub nawet za darmo, dlatego z nową wersją produkcji powinno zapoznać się sporo graczy. Rzecz tylko w tym, że nowy Portal będzie dosyć wymagający...

Jak widać powyżej, w opublikowanych właśnie wymaganiach sprzętowych znajdziemy dosyć mocne komponenty. Wygląda na to, że bez podzespołów na poziomie GeForce'a RTX 3060 i Ryzena 5 3600 / Core i7-6700 lepiej nie podchodzić. Spore wrażenie robi także konfiguracja Ultra wystarczająca do zabawy w 2160p/60fps, która zawiera m.in. procesor Core i7-12700K czy jednostkę GeForce RTX 4080. Cóż, wygląda na to, nowy Portal będzie benchmarkiem dla wielu pecetów. Gra z pewnością pokaże także moc nowych kart graficznych.

