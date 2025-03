NVIDIA zapowiada Rubin i Rubin Ultra, nową generację GPU i CPU zapewniającących wysoką wydajność w obliczeniach

Podczas konferencji GTC 2025 Jensen Huang zaprezentował architekturę Rubin i Rubin Ultra, które mają zrewolucjonizować rynek HPC i AI. Nowe układy GPU zaoferują 100 PFLOPS mocy obliczeniowej FP4 oraz 1 TB pamięci HBM4, a ich działanie wspierać będą procesory Vera z 88 rdzeniami. Rubin Ultra ma zastąpić serię Blackwell, oferując nawet 40% lepszą wydajność. NVIDIA nie zwalnia tempa – premiera przewidziana jest na 2026 rok.

NVIDIA ogłosiła nową architekturę Rubin oraz Rubin Ultra, które mają zrewolucjonizować rynek HPC i sztucznej inteligencji. Nowe układy mają oferować do 1 TB pamięci HBM4 oraz przełomowe możliwości obliczeniowe, otwierając drzwi do nowej ery AI.

Podczas konferencji GTC 2025 Jensen Huang, CEO NVIDIA, zaprezentował najnowsze układy graficzne oraz procesory oparte na architekturze Rubin i Rubin Ultra. Nowa generacja chipów ma dostarczyć ogromne możliwości dla systemów AI, centrów danych i zastosowań HPC (High-Performance Computing). Rubin Ultra to platforma, która ma osiągnąć 100 PFLOPS mocy obliczeniowej FP4 oraz posiadać aż 1 TB pamięci HBM4. W połączeniu z nową linią procesorów Vera, układy te mają radykalnie zwiększyć wydajność systemów AI i superkomputerów.

W nowej architekturze NVIDIA zastosowała przełomowe rozwiązania, takie jak cztery ogromne układy GPU (tzw. reticle-sized dies) oraz 88-rdzeniowy procesor Vera, który wspiera rozbudowane obliczenia AI i HPC. Rubin Ultra ma oferować:

100 PFLOPS mocy FP4 dla AI,

1 TB pamięci HBM4,

4 gigantyczne GPU połączone w jeden system,

pełne wsparcie dla nowego interfejsu NVLink.

To oznacza, że Rubin Ultra będzie jednym z najpotężniejszych układów w historii NVIDIA, dedykowanym dla superkomputerów oraz centrów danych. NVIDIA nie tylko rozwija architekturę GPU, ale także własne procesory. Nowa generacja CPU Vera ma oferować 88 rdzeni oraz dedykowane akceleratory AI, co pozwala jej konkurować z najnowszymi układami od AMD (EPYC) i Intela (Xeon). Procesory te mają być zoptymalizowane pod kątem AI i HPC, co sugeruje, że NVIDIA coraz mocniej wkracza na rynek serwerów i superkomputerów.

Nowa generacja Rubin ma zastąpić obecną serię Blackwell, wprowadzając znaczące usprawnienia w wydajności oraz energooszczędności. Według pierwszych analiz, Rubin Ultra może oferować nawet 40% lepszą wydajność w obliczeniach AI w porównaniu do Blackwell. Zapowiedzi NVIDIA na GTC 2025 jasno pokazują, że firma nie zwalnia tempa w wyścigu o dominację na rynku AI i HPC. Rubin Ultra oraz procesory Vera mogą radykalnie zmienić krajobraz technologiczny, dostarczając niespotykanej dotąd mocy obliczeniowej dla centrów danych oraz przyszłych aplikacji AI. Oficjalna premiera sprzętu spodziewana jest w 2026 roku.

Źródło: WCCFTech, TechCrunch, Business Insider