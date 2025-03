AMD Radeon RX 9070 - w sieci pojawiło się zdjęcie karty graficznej RDNA 4 w referencyjnej wersji

Jak powszechnie wiadomo, karty graficzne Radeon RX 9070 XT oraz RX 9070 są dostępne w sklepach wyłącznie w niereferencyjnych wersjach, co oznacza, że modele widoczne w materiałach prasowych powstały jedynie na potrzeby wizualizacji. Jak się jednak okazało, referencyjne Radeony RX 9070 XT faktycznie powstały - niedawno publikowaliśmy na naszych łamach ich zdjęcia. Co więcej, teraz już wiemy, że powstały również referencyjne wersje słabszego modelu RX 9070.

Uwieczniony Radeon RX 9070 ma dwa wentylatory, aczkolwiek jest on pozbawiony szarej obudowy imitującej aluminium, a także podświetlanego napisu Radeon.

Na forum ChipHell pojawiło się właśnie zdjęcie z aukcji karty graficznej Radeon RX 9070. Układ ten przypomina model referencyjny, czyli zaprojektowany i wyprodukowany przez AMD, jednak nie da się ukryć, że w pewnym stopniu odbiega od projektu przedstawianego przez producenta. Całość ma dwa wentylatory, aczkolwiek w porównaniu z powyżej widocznym układem, karta na zdjęciu jest pozbawiona szarej obudowy imitującej aluminium, a także podświetlanego napisu Radeon. Ponadto wydaje się, że widoczna jednostka jest znacznie dłuższa od tej przedstawionej nad tym akapitem.

Ustaliliśmy już, że AMD początkowo planowało wydanie referencyjnych kart RDNA 4 i ostatecznie wyprodukowano określoną liczbę takich egzemplarzy, z czego prawdopodobnie większość była testowana przez partnerów Czerwonych. Zdjęcia referencyjne układów Radeon RX 9070 XT oraz RX 9070 wskazują, że takie karty mogły trafić na rynek OEM, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia w tej sprawie. Możliwe, że to po prostu wczesne układy, które w niekontrolowany sposób zaczęły trafiać z rąk do rąk.

Źródło: VideoCardz, Chiphell