AMD Radeon RX 9070 XT w wersji referencyjnej jednak istnieje. Potwierdzają to najnowsze zdjęcia z Chin

Jak powszechnie wiadomo, karty graficzne Radeon RX 9070 XT trafiły do sklepów wyłącznie w niereferencyjnych wersjach. Oznacza to, że srebrno-czarny układ z trzema wentylatorami powstał jedynie na potrzeby wizualizacji układu - potwierdza to nawet napis na poniższej grafice. Mimo to mamy jednak dowody, że Czerwoni wyprodukowali jednostki prezentujące się tak jak widzimy na renderach. Dlaczego więc nie pojawiły się w sprzedaży?

Wbrew temu co deklarują Czerwoni, referencyjne Radeony RX 9070 XT faktycznie istnieją. Być może powstały z myślą o rynku OEM?

Z racji tego, że w sklepach dostępne są tylko autorskie modele od partnerów AMD, gracze mają problem by upolować nowego Radeona w cenie sugerowanej. Trudno powiedzieć, dlaczego producent ostatecznie nie wydał modelu z własnym, "domyślnym" systemem chłodzenia - być może chodziło o koszty produkcji, nie możemy też wykluczyć, że projekt okazał się ostatecznie dosyć problematyczny w jakimś aspekcie. Jednak wbrew temu co deklarują Czerwoni, referencyjne Radeony RX 9070 XT faktycznie istnieją. Jeden egzemplarz trafił nawet na chiński czarny rynek. Prawdopodobnie jest to model, który początkowo został wysłany do któregoś z partnerów AMD. Sprzedawca wycenił go na 5800 RMD z wliczoną wysyłką (ok. 800 dolarów).

Układ znajduje się w folii antystatycznej, jednak i tak mamy pewność, że to właśnie referencyjny RX 9070 XT - na trzecim zdjęciu widoczne są trzy charakterystyczne wentylatory. Aktualnie oferta jest już niedostępna, co wskazuje na to, że znalazł się kupiec na tego Radeona. Co ciekawe, to jeszcze nie koniec historii. W momencie pisania tego newsa znany informator @harukaze5719 ujawnił inne zdjęcia omawianej karty graficznej, co już dobitnie potwierdza, że referencyjne modele RX 9070 XT istnieją. Warto zwrócić uwagę na kilka zmian w projekcie względem wersji przedstawionej na renderach. Być może powstała z myślą o rynku OEM? Mamy nadzieję, że niebawem poznamy odpowiedź na to pytanie.

Źródło: VideoCardz, @harukaze5719