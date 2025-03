AMD Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9070 XT sprzedają się bardzo dobrze. Sprawdź, jakie modele są aktualnie najtańsze

Premiera nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 nie jest zbyt dobrze wspominana z uwagi na niewielką dostępność, zawyżone ceny, a także problemy, które pojawiły się tuż po niej (topiące się złącza zasilania, brakujące jednostki ROP, czy też czarny ekran). W przypadku modeli z serii AMD Radeon RX 9000 także nie było idealnie, jednak debiut można zaliczyć do bardziej udanych. Okazuje się, że w krótkim czasie niemal wyprzedano pierwszy nakład liczący setki tysięcy sztuk.

Podczas wydarzenia ADVANCING AI: AMD AI PC Innovation Summit 2025, które odbyło się w stolicy Chin (Pekinie), dowiedzieliśmy się, ile mniej więcej kart graficznych z serii AMD Radeon RX 9000 zostało sprzedanych. Mowa o setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie.

Nowych modeli kart graficznych z linii AMD Radeon RX 9000, do jakich należą Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9070 XT, nie jesteśmy w stanie kupić w cenach przedstawionych przez AMD, a mimo to sprzedają się bardzo dobrze. Na wspomnianym wydarzeniu firma poinformowała, że od czasu wprowadzenia nowości na rynek 6 marca 2025 roku, na całym świecie pierwszy nakład został prawie wyprzedany, a liczył ponad 200 tys. egzemplarzy. Dostępność wydaje się o wiele lepsza niż w przypadku konkurencyjnych modeli ze strony NVIDII, choć niestety oficjalnych statystyk, które moglibyśmy porównać z tymi od AMD nadal brak.

Oryginalny tekst: 在前陣子,也就是 3 月 6 日,RDNA 4 GPU 架構的 Radeon RX 9070 XT 與 Radeon RX 9070 上市,全球首波超過 200K 數量的顯示卡幾乎銷售一空。緊跟著,3 月 12 日的 Ryzen 9 9950X3D 與 Ryzen 9 9900X3D 上市,也為遊戲與影音玩家帶來更平衡與全面的性能提升。

Jeżeli mowa o najtańszych ofertach, to w przypadku układu graficznego AMD Radeon RX 9070 warto skierować się w stronę niemieckiego Amazona, gdyż tam nabędziemy kartę XFX Swift Radeon RX 9070 OC za nieco ponad 2920 zł z przesyłką, co stanowi dość nieznaczną przebitkę względem MSRP. Z kolei wydajniejsza odsłona AMD Radeon RX 9070 XT najlepiej pod kątem cenowym wypada w wariancie ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend, gdyż ten możemy nabyć za ok. 3,5 tys. zł - tutaj niestety cena znacząco odbiega od sugerowanej. Sytuacja ma szansę się jeszcze pozytywnie zmienić, choć o tym, czy tak będzie, przekonamy się dopiero za kilka tygodni.

MSRP Najtańszy model AMD Radeon RX 9070 549 dolarów (ok. 2850 zł) XFX Swift Radeon RX 9070 OC



2922,38 zł (Niemiecki Amazon, cena z przesyłką; kurs euro: 4,18 zł) AMD Radeon RX 9070 XT 599 dolarów (ok. 3100 zł) ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend



3511,98 zł (FOXKOMPUTER, cena z przesyłką)

Źródła: WCCFTech, GMKTec, AMD, Benchlife, Grafika mobilna: x-kom, Ikona: Freepik (edytowane)