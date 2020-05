Nvidia DGX A100 - superkomputer oparty na Ampere GA100

O tym, że NVIDIA przygotowuje się do premiery kart graficznych opartych na architekturze Ampere, wiemy od dłuższego czasu. Do sieci trafia coraz więcej, ciągle jednak nieoficjalnych informacji o wielce oczekiwanych układach. Jednak jak wiemy, oprócz GPU przeznaczonego na rynek konsumencki (a nawet przede wszystkim), można spodziewać się po Zielonych, że zaprezentują kolejny akcelerator Tesla do profesjonalnych obliczeń oparty na architekturze Ampere. Właśnie takowy, bazujący na procesorze graficznym GA100, miałby trafić do następcy stacji roboczych NVIDIA DGX. Znaleziono bowiem w bazie danych Justia zarejestrowany kilka tygodni temu przez firmę NVIDIA znak towarowy DGX A100.

NVIDIA zarejestrowała niedawno znak towarowy DGX A100. Miałaby być to profesjonalna stacja robocza do głębokiego uczenia wykorzystująca od ośmiu do szesnastu procesorów graficznych Tesla A100, opartych na nowej architekturze Ampere. Każdy mógłby pochwalić się 8192 rdzeniami CUDA.

DGX A100 byłoby kolejną z tej rodziny platformą od firmy NVIDIA do zaawansowanych zadań obliczeniowych. Pierwszy superkomputer do uczenia maszynowego, a konkretnie do tzw. głębokiego uczenia (ang. deep learning) bazował na architekturze Pascal, wykorzystując osiem układów Tesla P100. Pozostałe, DGX-1 Volta, DGX Station i DGX-2, opierają się na układach Volta (od czterech do szesnastu akceleratorów Tesla V100). Wystosowanie wniosku o rejestrację znaku towarowego DGX A100 sugeruje, że NVIDIA może szykować stację roboczą, która najprawdopodobniej będzie wykorzystywać osiem lub szesnaście układów Tesla A100, bazujących na wytworzonej w litografii 7 nm TSMC architekturze Ampere.

O samym układzie GA100 wyciekły już pierwsze informacje – według wcześniejszych doniesień może mieć powierzchnię na poziomie 826 mm2, 128 bloków SM oraz 8192 rdzeni CUDA. Na oficjalne informacje nie powinniśmy długo czekać. O architekturze Ampere mieliśmy usłyszeć podczas konferencji GTC, ale z powodu pandemii koronawirusa została ona odwołana. Ale co się odwlecze, to nie uciecze – NVIDIA przygotowała bowiem na 14 maja prezentację „GET AMPED” z Jensenem Huangiem, założycielem i prezesem firmy. Nazwa konferencji jest nieprzypadkowa – jak łatwo się domyślić, tytuł nawiązuje ona do architektury Ampere. Nie pozostaje nic innego, tylko uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: Videocardz, Justia