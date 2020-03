NVIDIA Ampere - premiera kart możliwa dopiero w 4 kwartale roku

W tym roku doczekamy się premiery nowej generacji kart graficznych od firmy NVIDIA. Poprzednia rodzina Turing przyniosła ze sobą sprzętowe wsparcie dla techniki Ray Tracingu oraz DLSS (które dopiero w kilku ostatnich grach wygląda dokładnie tak jak było to reklamowane od samego początku). Ostatnio w sieci pojawiło się sporo informacji sugerujących wykorzystanie dla konsumenckich układów GeForce 10 nm procesu Samsunga, zamiast 7 nm od TSMC, ponadto pojawiły się wstępne doniesienia (rzecz jasna nie potwierdzone oficjalnie) odnośnie specyfikacji poszczególnych chipów graficznych z rodziny Ampere. Teraz w sieci pojawiła się kolejna dawka informacji, tym razem dotyczącej możliwej daty premiery. Jeśli źródło się nie myli, nowych kart nie zobaczymy przed czwartym kwartałem roku.

Według najnowszych doniesień, nowych kart graficznych NVIDIA GeForce z rodziny Ampere nie zobaczymy w sklepach przed czwartym kwartałem roku.

Według najnowszych informacji pochodzących z jednego z tajwańskich forów, NVIDIA zamierza opóźnić sklepowy debiut kart graficznych GeForce nowej generacji (Ampere) do czwartego kwartału roku. Częściowo sytuacja ta ma być powiązana z obecnością koronawirusa, jednak ważniejszym powodem jest to, że NVIDIA rzekomo czeka najpierw na ruch AMD w postaci premiery układów bazujących na architekturze RDNA 2. NVIDIA woli wpierw poczekać by zobaczyć, co AMD zaprezentuje ze swoimi kartami NAVI 2X, a dopiero później wprowadzi do sprzedaży układy Ampere.

Według obecnie znanych nam informacji, topowy układ GeForce RTX 3080 Ti będzie bazował na rdzeniu Ampere GA102 z 384-bitową magistralą pamięci. Układ ten jako jedyny będzie wspierał technologię NVLINK, a więc jako jedyny z serii konsumenckich kart GeForce będzie mógł działać w konfiguracji multi GPU. Układ Ampere GA103 ma bazować na 320-bitowej magistrali i być czymś pomiędzy RTX 3080 a RTX 3080 Ti. Rdzeń GA104 będzie wyposażony w 256-bitową magistralę, z kolei słabsze chipy GA106 oraz GA107 w odpowiednio 192-bitową oraz 128-bitową szynę pamięci GDDR6. Wszystkie te układy mają także bazować na 10 nm (a raczej 8 nm EUV, jak określa to Samsung) procesie technologicznym koreańskiego giganta. Tylko najmocniejsze i największe chipy Ampere GA100 oraz Ampere GA101 mają bazować na 7 nm procesie TSMC. Więcej informacji na temat kart Ampere mamy się dowiedzieć rzekomo w kwietniu.

Źródło: Notebookcheck, AquiariusZi Forum