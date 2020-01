ASUS Zenbook UX434IQ wyposażony w układ AMD Ryzen 7 4700U

Pomału zaczynają się pojawiać informacje na temat premier produktowych, które mogą mieć miejsce już podczas nadchodzących targów CES w Las Vegas. Jednym z większych wydarzeń bez wątpienia będzie konferencja AMD, podczas której oficjalnie zaprezentowane zostaną mobilne procesory Ryzen serii 4000, należące do APU Renoir (7 nm, Zen 2). W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacji na temat poszczególnych jednostek wchodzących w skład tej rodziny. Nieco wcześniej informowaliśmy o tajemniczym laptopie wyposażonym w APU Ryzen 7 4800H oraz kartę AMD Radeon RX 5600M. Tym razem wieści dotyczą nadchodzącego notebooka firmy ASUS, który zostanie wyposażony w 8-rdzeniowy układ AMD Ryzen 7 4700U. Mowa o Zenbooku UX434IQ.

ASUS Zenbook UX434IQ to kolejny przedstawiciel linii laptopów, który tym razem zostanie wyposażony w 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 4700U.

Obecnie informacji na temat urządzenia jest bardzo mało, aczkolwiek Zenbook UX434IQ należy do tej samej serii co UX434, toteż wiele cech pomiędzy poszczególnymi modelami będzie tożsamych. Główną różnicą jest zastosowanie APU Renoir zamiast procesorów Intel Comet Lake-U. W tym konkretnym wypadku otrzymamy jednostkę 8-rdzeniową i 8-wątkową AMD Ryzen 7 4700U. Jak widać, układ będzie pozbawiony wsparcia dla SMT. Pomimo obecności 8 fizycznych rdzeni w monolitycznym bloku (Renoir w przeciwieństwie do desktopowych układów Ryzen serii 3000 nie będzie wykorzystywał chipletów), TDP pozostaje na niezmiennym poziomie 15W. Według informacji sprzed około 2 tygodni, Ryzen 7 4700U będzie miał bazowe taktowanie na poziomie 2 GHz z możliwością krótkotrwałego zwiększenia do maksymalnie 4,2 GHz.

Oczywiście nie zabraknie również znacznie wydajniejszego układu graficznego Radeon Vega w porównaniu do Intel UHD Graphics 620. Sam sprzęt poza tym będzie bliźniaczo podobny do UX434F - spodziewamy się m.in. obecności nośnika SSD PCIe x4 Gen.3 NVMe, do 16 GB RAM (oby LPDDR4X 4266 MHz zamiast LPDDR3 1866 MHz), 14-calowej matrycy IPS o rozdzielczości Full HD oraz dodatkowego ekranu ScreePad 2.0, który będzie umieszczony w touchpadzie. Całość będzie napędzana przez system Windows 10 Home 64-bit. Na więcej informacji o laptopie musimy poczekać do oficjalnej zapowiedzi AMD Renoir APU.

