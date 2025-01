Apple MacBook Air M3 - dzięki modyfikacjom komputer może prześcignąć MacBooka Pro M3. Kluczowa jest temperatura pracy

Choć MacBook Air z procesorem M3 wypada w testach znacznie lepiej niż jego odpowiedniki z M1 i M2, to nie wszyscy użytkownicy są zadowoleni z jego wydajności. Jest to niżej pozycjonowany sprzęt niż MacBook Pro, ale i tak chętni na zakup muszą przygotować się na niemały wydatek. Okazuje się jednak, że po zastosowaniu odpowiednich modyfikacji urządzenie jest w stanie dorównać wydajnością swojemu szybszemu bratu, a nawet go prześcignąć.

MacBook Air M3 po odpowiednich modyfikacjach jest w stanie prześcignąć wydajnościowo wyżej pozycjonowanego MacBooka Pro M3. Niestety wiąże się to z dodatkowymi wydatkami.

Problemy z wydajnością MacBooka Air M3 sprowadzają się w znacznej mierze do temperatur pracy. Konstrukcja Apple jest całkowicie pozbawiona wentylatorów. To sprawia, że laptop pod maksymalnym obciążeniem potrafi rozgrzać się nawet do 114 °C. Teoretycznie wysokie temperatury nie są zazwyczaj dużym problemem, jeśli w ich wyniku sprzęt nie obniża swojej wydajności. W przypadku nowego MacBooka Air niestety nie można liczyć na tak komfortową sytuację. Notebook ma tendencję do bardzo dużego throttlingu, jeśli jego temperatury przekroczą pewną granicę i, co ważne, nie jest to sytuacja rzadko spotykana. Problem jest jeszcze większy, jeśli omawiany sprzęt pracuje w trybie clamshell, który umożliwia podłączenie dwóch monitorów i równoczesne zamknięcie urządzenia. W tym przypadku odprowadzanie ciepła ulega dalszemu pogorszeniu. Co jednak w sytuacji, gdy MacBookowi Air uda się zapewnić bardziej komfortowe warunki działania?

Sprawie przyjrzeli się autorzy kanału Max Tech na YouTube. Po 20-minutowym obciążeniu za pośrednictwem programu 3DMark, wydajność laptopa spadła o prawie 30% w porównaniu do wyników uzyskiwanych na początku testu. W trybie clamshell jest jeszcze gorzej. Spadek wyniósł tutaj bowiem aż 50%. Osiągi te można jednak stosunkowo łatwo poprawić. Autorzy kanału wykorzystali w tym celu dok chłodzący DHCR od firmy SVALT, kosztujący około 280 dolarów. Dzięki niemu, w tym samym teście, udało się ograniczyć spadek wydajności sprzętu w trybie clamshell do około 10%. Do doku można także podłączyć dodatkowy wentylator, który obniża spadek do około 6%. Co ciekawe, zabieg ten sprawia, że MacBook Air bardzo zbliża się do wydajności MacBooka Pro z procesorem M3. Różnica wynosi bowiem poniżej 4%.

Na tym jednak nie koniec. Możliwe jest dalsze poprawienie wydajności niżej pozycjonowanego MacBooka. Autorzy Max Tech postanowili wymienić termopady znajdujące się na procesorze. Już samo to dało bardzo dobre rezultaty, ale naprawdę imponujące wyniki odnotowano, kiedy całość podłączono równocześnie do doku chłodzącego. Po 20 minutach testu w 3DMark, MacBook Air nie stracił praktycznie nic ze swojej początkowej wydajności. Różnica zamyka się w granicach błędu statystycznego. Dzięki tym zabiegom tańszy notebook Apple prześcignął też wydajnościowo 14-calowego MacBooka Pro M3. Wyniki te potwierdził także test w Cinebench 2024. Eksport pliku RAW 500x 42 MP w Lightroom Classic zajął z kolei zmodyfikowanemu laptopowi dwa razy mniej czasu niż przy standardowym chłodzeniu. Trwało to też o ponad minutę krócej niż na droższym MacBooku Pro M3.

Źródło: Max Tech (YouTube), Tom's Hardware