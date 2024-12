Apple MacBook Air z procesorem M3 otrzymał lepszy dysk SSD od swojego poprzednika. Przekłada się to na szybszy transfer danych

Jednym z problemów MacBooka Air z procesorem M2 był stosunkowo powolny, jak na obowiązujące obecnie standardy, dysk SSD. W praktyce sprzęt wypadał pod tym względem dużo gorzej niż staszy model z jednostką M1. Na szczęście firma Apple postanowiła zmierzyć się z tym problemem. Najnowsza generacja MacBooka Air została wyposażona w znacznie lepszy nośnik, który nie może, co prawda, mierzyć się z lepszymi dyskami NVMe, jednak jest krokiem we właściwym kierunku.

Nowy MacBook Air oferuje dysk SSD z dwoma chipami pamięci NAND flash. To sprawia, że możliwe jest uzyskanie znacznie lepszych transferów danych niż w przypadku sprzętu poprzedniej generacji.

Dyski SSD w nowych MacBookach Air bazują na dwóch chipach pamięci NAND flash. Pozwala im to uzyskiwać znacznie lepszy transfer danych niż w przypadku poprzedniej generacji laptopów amerykańskiej firmy, bazującej na pojedynczym chipie. Dowodzą temu testy przeprowadzone przez twórców kanału Max Tech na YouTube. Wykorzystano przy tym najniżej pozycjonowanego MacBooka Air z dyskiem SSD o pojemności 256 GB i aplikację Blackmagic Disk Speed Test. Jak pokazują dane, wariant M2 oferuje szybkość odczytu na poziomie 1576 MB/s. MacBook Air z jednostką M3 to już 2880 MB/s. Nieco mniejsze różnice odnotowano w przypadku zapisu. Uzyskane wartości to odpowiednio 1584 MB/s dla M2 i 2109 MB/s dla M3. Duże różnice są także w testach z użyciem aplikacji AmorphousDiskMark. Na komputerze z generacji M2 było to 1633 MB/s dla odczytu i 1715 MB/s dla zapisu. W przypadku notebooka z M3 uzyskano odpowiednio 2776 MB/s i 2041 MB/s.

MacBook Air M3 MacBook Air M2 Blackmagic Disk Speed Test

(odczyt/zapis) 2880 / 2109 MB/s 1576 / 1584 MB/s AmorphousDiskMark

(odczyt/zapis) 2776 / 2041 MB/s 1633 / 1715 MB/s

Choć są to przyzwoite rezultaty, to firmie Apple wciąż nie udało się osiągnąć wyników równych dyskom SSD ze sprzętu wyposażonego w procesor M1. Z testu Max Tech wynika, że starszy laptop oferuje w Blackmagic Disk Speed Test transfer sięgający nawet 2910 MB/s w odczycie i 2221 MB/s w zapisie. Różnice są jednak na tyle niewielkie, że można tutaj mówić o porównywalnej szybkości. Oczywiście zarówno rezultaty uzyskiwane przez MacBook Air z procesorem M3, jak i M1, nie mogą równać się z lepszymi nośnikami SSD NVMe. W praktyce są to wyniki nieco zbliżone do sprzętu bazującego na złączu PCIe 3.0 i pozostające poza zasięgiem większości nośników wykorzystujących nowsze wersje standardu. Znacznie lepszy dysk może być jednak dobrym argumentem za przesiadką na najnowszą generację MacBooka Air.

Źródło: Max Tech (YouTube)