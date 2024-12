Apple zaprezentowało MacBook Air wyposażony w najnowszy procesor M3. Na jakie jeszcze zmiany można liczyć?

W listopadzie zeszłego roku Apple wprowadziło na rynek laptopy MacBook Pro z procesorami M3, M3 Pro i M3 Max. Teraz oferta urządzeń została poszerzona o MacBook Air wyposażony w chip M3. Nie zaszły żadne istotne zmiany w wyglądzie sprzętu, ale wyższa wydajność może skłonić wielu potencjalnych klientów do przesiadki na nowszy model. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wciąż korzystają z urządzeń z procesorami M1.

Apple zaprezentowało MacBooka Air, który wyposażony został w najnowszy procesor M3. Jest to interesująca propozycja zwłaszcza dla użytkowników korzystających ciągle z urządzeń, które bazują na chipach M1.

Nowy MacBook Air dostępny jest w wariantach różniących się między innymi przekątną ekranu. Dostępne są modele z wyświetlaczem 13,6 cala oraz 15,3 cala. Cechą charakterystyczną tej serii urządzeń zawsze była niewielka grubość oraz waga. Także w tym przypadku to się nie zmieniło. Obudowę sprzętu wykonano z recyklingowanego aluminium. Całość posiada charakterystyczny dla notebooków Apple wygląd. Komputery są dostępne w czterech kolorach: srebrnym, kolorze księżycowej poświaty, gwiezdnej szarości oraz północy. Producent zastosował wyświetlacz Liquid Retina z matrycą IPS, którego rozdzielczość zależy od przekątnej ekranu. Model 13-calowy oferuje 2560x1664 pikseli, a 15-calowy 2880x1864 pikseli.

Apple MacBook Air 13 Apple MacBook Air 15 Procesor Apple M3 Apple M3 Konfiguracja CPU 8 rdzeni (4P/4E) 8 rdzeni (4P/4E) Liczba rdzeni GPU 8 lub 10 rdzeni 10 rdzeni Pamięć od 8 do 24 GB od 8 do 24 GB Nośnik pamięci od 256 GB do 2 TB od 256 GB do 2 TB Ekran 13,6" 2560x1664

Liquid Retina IPS

True Tone, 500 nitów 15,3" 2880x1864

Liquid Retina IPS

True Tone, 500 nitów Złącza 2 x Thunderbolt 2 x Thunderbolt Łączność Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Kamera internetowa FaceTime HD 1080p FaceTime HD 1080p Wymiary 21,5 x 30,41 x 1,13 cm 23,76 x 34,04 x 1,15 cm Waga 1,24 kg 1,51 kg Cena od 5999 zł do 13199 zł od 6999 zł do 14999 zł

Największą zmianą w porównaniu z poprzednimi generacjami urządzeń jest oczywiście zastosowanie najnowszego procesora M3. Apple chwali się, że nowy MacBook Air jest nawet 60% szybszy od urządzenia z chipem M1 i nawet 13 razy szybszy od najlepszego MacBooka Air z procesorem Intela. Zmiany można zauważyć w praktycznie każdej aplikacji, nie wyłączając także gier. Niestety producent nie zaprezentował żadnego porównania ze sprzętem wykorzystującym chipy M2. W przypadku MacBooków Pro wielu ekspertów sprzętowych zwracało uwagę, że podstawowy procesor M3 nie oferuje w pełni satysfakcjonującego wzrostu wydajności w porównaniu do M2. Trudno spodziewać się, żeby tutaj było inaczej.

Pozostałe zmiany są dużo skromniejsze. Nowy MacBook Air oferuje nowy silnik odpowiadający za dekodowanie AV1. Przekłada się to na lepszą jakość materiałów wideo w serwisach streamingowych. Proces dekodowania cechuje się też wyższą efektywnością. Producent wprowadził także wsparcie dla standardu Wi-Fi 6E. Można liczyć ponadto na wysoką wydajność, jak na standardy takiego urządzenia, w aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Apple chwali się też czasem pracy na akumulatorze sięgającym 18 godzin, czyli nawet 6 godzin dłużej niż w MacBookach Air działających na procesorach Intela. Cena nowych urządzeń nie należy do niskich. Za wariant 13-calowy trzeba zapłacić w zależności od konfiguracji od 5999 zł do 13199 zł. Model o przekątnej ekranu 15 cali to wydatek od 6999 zł do 14999 zł. Na urządzenia można już składać zamówienia przedpremierowe. Nowe MacBooki Air z chipami M3 zadebiutują na rynku oficjalnie 8 marca bieżącego roku.

