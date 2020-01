W bazie 3DMark odkryto laptopa z AMD Ryzen 7 4800H i RX 5600M

Tuż przed świętami internet zalała pierwsza fala konkretnych informacji na temat trzeciej generacji APU AMD o nazwie Renoir, które już za kilka dni w Las Vegas zostaną oficjalnie ujawnione. Pisaliśmy o Ryzenie 7 4700U, Ryzenie 5 4600H, Ryzenie 7 4800H oraz Ryzenie 9 4900H. Trzy z czterech wymienionych jednostek będzie wyposażonych w 8 rdzeni, z kolei dwa najmocniejsze z linii H w szesnaście wątków. Kolejna generacja APU bazująca na 7 nm procesie technologicznym oraz architekturze Zen 2 przyniesie sporo usprawnień oraz zauważalny wzrost wydajności. Dzięki podwojeniu ilości rdzeni i wątków bez problemu będzie można łączyć nowe APU z mocniejszymi układami graficznymi. W międzyczasie w bazie 3DMark pojawił się test tajemniczego notebooka, wyposażonego w APU AMD Ryzen 7 4800H oraz niemniej tajemniczy układ graficzny z rodziny Radeon.

W bazie 3DMark pojawił się test laptopa wyposażonego w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 4800H oraz dedykowany układ graficzny Radeon z 6 GB VRAM. Prawdopodobnie mowa o mobilnej wersji RX 5600M.

Baza 3DMark często skrywa w sobie różne ciekawe informacje na temat nadchodzących urządzeń i nie inaczej jest tym razem. Przetestowano bowiem tajemniczego notebooka gamingowego, wyposażonego w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 4800H. Ze specyfikacji podanej przez benchmark wiemy, że bazowe taktowanie procesora wynosi 2,9 GHz z możliwością podniesienia w trybie Turbo do maksymalnie 4,3 GHz. Są to całkiem niezłe wartości, tym bardziej że Ryzen 7 4800H nie będzie najwyższym w hierarchii modelem, bo na horyzoncie jawi się jeszcze Ryzen 9 4900H. Procesor porównano z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Intel Core i9-9880H i jak się okazuje, wczesna wersja APU od AMD w teście 3DMark wypada minimalnie lepiej od Intela.

Tajemniczy mobilny układ graficzny to AMD Radeon, wyposażony w 6 GB pamięci VRAM. Wszystko wskazuje na to, że mowa o Radeonie RX 5600M, który będzie miał zbliżoną specyfikację do nadchodzącego Radeona RX 5600 XT. W testach graficznych porównano wydajność Radeona do układu NVIDIA GeForce RTX 2060 i obydwie karty poradziły sobie tutaj niemal identycznie, co wskazuje z jakim mniej więcej poziomem wydajności w przypadku Radeona będziemy mieli do czynienia. Najgorzej zestaw AMD + AMD poradził sobie w teście kombinowanym, gdzie już bardziej odstawał od duetu Intel + NVIDIA - różnica wynosi około 30% na korzyść tego drugiego. Oczywiście to nie przesądza o gorszych rezultatach w grach. Być może podczas targów CES 2020 w Las Vegas dowiemy się więcej o planach firmy odnośnie ekspansji na rynek mobilny z kolejnymi kartami Navi.

