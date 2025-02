Huawei Band 9 - tania opaska sportowa trafiła do sprzedaży w Polsce. Nowość została nieco ulepszona, ale obyło się bez rewolucji

Minął niemal rok od premiery opaski sportowej Huawei Band 8, więc nadszedł już czas, aby wprowadzić do oferty jej następcę. 25 kwietnia 2024 roku pojawiła się kolejna generacja, która... nie przynosi zbyt wielu zmian. Możemy bowiem liczyć na identyczny panel AMOLED, akumulator oraz konstrukcję. Urządzenie doczekało się jedynie pasków z innych materiałów, nowych czujników i wersji kolorystycznych. Plusem jest natomiast ta sama cena co wcześniej.

Nowy model opaski sportowej od marki Huawei właśnie zadebiutował na naszym rynku. Jednak Huawei Band 9 to jedynie drobna ewolucja względem poprzedniej generacji. Zbyt wielu różnic nie zauważymy, natomiast cena także nie uległa zmianie.

Jeśli jesteśmy posiadaczami wspomnianej poprzedniej wersji opaski, to tak naprawdę nie musimy myśleć nad jej wymianą na nowszy model. Huawei Band 9 oparto na tym samym 1,47-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 368 x 194 piksele. Koperta została stworzona z materiałów polimerowych, natomiast tym razem mamy do wyboru większą paletę kolorów. Podobnie jest z samymi paskami, choć tutaj zmieniono materiały, z których zostały wykonane, gdyż mamy do czynienia z fluoroelastomerem lub z antybakteryjną przędzą nylonową (tylko niebieski pasek). Na pokładzie znalazły się również te same moduły łączności bezprzewodowej. Główną zmianą są ulepszone czujniki — w tym dodanie tego, który odpowiada za pomiar natężenia światła (dzięki temu nie będziemy musieli sami regulować jasności wyświetlacza).

Huawei Band 8 Huawei Band 9 Ekran 1,47" 368 x 194 px, AMOLED Materiał koperty Włókno polimerowe Materiał paska Poliuretan TPU lub silikon Fluoroelastomer lub Nylon Obwód nadgarstka Różowy: 120 - 190 mm

Zielony, Czarny: 130 - 210 mm Biały, Różowy: 120 - 190 mm

Czarny, Żółty, Niebieski: 130 - 210 mm Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.0 BLE Wodoszczelność 5 ATM Czujniki 6-osiowy czujnik bezwładnościowy (akcelerometr, żyroskop i kompas), Optyczny czujnik tętna 9-osiowy czujnik IMU (akcelerometr, żyroskop, magnetometr), Optyczny czujnik tętna, Czujnik światła otoczenia (ALS) Tryby sportowe 100 100+ Wersje kolorystyczne koperty Zielony, Różowy, Czarny Biały, Czarny, Różowy, Srebrny, Szary Wersje kolorystyczne pasków Zielony, Różowy, Czarny Biały, Różowy, Czarny, Żółty, Niebieski Akumulator 180 mAh Czas pracy Do 14 dni Funkcje Pomiar SpO2, pomiar tętna, 100 trybów sportowych, RAI, VO2Max, monitor snu, monitor cyklu menstruacyjnego, odtwarzanie muzyki, powiadomienia, szybkie odpowiedzi, latarka, budzik, minutnik, zdalne uruchamianie aparatu, prognoza pogody, znajdź telefon, znajdź opaskę, stoper, fazy księżyca Wymiary i waga 43,45 x 24,54 x 8,99 mm / 14 g (bez paska) 43,45 x 24,86 x 8,99 mm / 14 g (bez paska) Zgodność z systemami Android 6.0+, iOS 9.0+ Android 8.0+, iOS 13+ Cena Początkowo - 249 zł

Obecnie - 199 zł 249 zł

Huawei zwraca uwagę na to, że teraz mamy do czynienia z udoskonalonym pomiarem snu oraz wykonywanych przez nas aktywności. Poza nieco większą ilością trybów sportowych nie zmieniono jednak nic więcej. Producent ponownie zdecydował się na umieszczenie akumulatora o pojemności 180 mAh, który może zapewnić do 14 dni pracy, jednak jeśli postanowimy stale korzystać z funkcji Always on Display (AoD), to ten czas skróci się do 3 dni. Trzeba mieć także na względzie, że aktualnie zeszłoroczny model Huawei Band 8 kosztuje 199 zł, co nadal wydaje się dobrym wyborem, jeśli chodzi o opaski sportowe. Nowość z kolei wyceniono na 249 zł i możemy ją nabyć w większości polskich sklepów z elektroniką lub na stronie producenta.

Źródło: Huawei