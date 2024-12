Recenzja opaski Samsung Galaxy Fit 3. Tani smartband z pomiarem pulsu i SpO2. Dobry na trening i na co dzień

Akcesoriów, które można założyć na nadgarstek, jest wiele. Jedne osoby lubią nosić elegancki zegarek mechaniczny, który pełni jednocześnie funkcję biżuterii. Inni wolą zegarki cyfrowe, bo potrzebują dodatkowych funkcji, np. kilka alarmów, radiową synchronizację czasu lub ładowanie solarne. Taki zegarek można nosić nawet kilkanaście lat, nie martwiąc się o wymianę baterii ani ustawianie czasu. Są też tacy, dla których czas pracy nie jest aż tak istotny, za to wolą mieć o wiele więcej funkcji treningowych, monitorujących zdrowie, a także powiadomienia i wyświetlacz dotykowy. Takie osoby wybierają zazwyczaj smartwatche lub zegarki sportowe. Oprócz tego jest jeszcze jedna grupa, która potrzebuje optymalnego połączenia funkcji, czasu pracy, wygody, stylistyki oraz niskiej ceny. Ci ludzie stawiają często na smartbandy, zwane również opaskami fitness. Jednym z najnowszych modeli jest Samsung Galaxy Fit 3.

Autor: Tomasz Duda

Teoretycznie smartband jest znacznie prostszym akcesorium od smartwatcha, ale jeśli spojrzymy na to od strony opłacalności, to aż dziw łapie, jak wiele otrzymujemy za skromne 279 zł, bo tyle właśnie kosztuje Samsung Galaxy Fit 3. Jasny i czytelny wyświetlacz dotykowy AMOLED, ponad 100 tarcz zegarka, opcja wyświetlacza zawsze włączonego (AOD), śledzenie ponad 100 rodzajów treningu, automatyczne wykrywanie aktywności, pulsometr, pomiar natlenienia krwi, krokomierz, monitorowanie snu, zdalne sterowanie aparatem i odtwarzaczem muzycznym, odbieranie powiadomień ze smartfonu, wykrywanie upadków, wysyłanie informacji SOS, prognoza pogody, kalendarz, alarm, stoper, minutnik, kalkulator, czas światowy, akcelerometr, żyroskop, barometr, funkcja „znajdź mój telefon”, wodoszczelność IP68 (5 ATM), dobra jakość wykonania, bardzo lekka konstrukcja, wygodny i wymienny pasek oraz teoretycznie do 13 dni działania na jednym ładowaniu. W praktyce czas pracy wygląda trochę inaczej. Przeczytasz o tym w niniejszej recenzji.

Bardzo wygodny pasek, lekka, dobrze wykonana i wodoszczelna konstrukcja, bardzo czytelny wyświetlacz AMOLED, wygodna obsługa dotykowa i wiele różnorodnych funkcji oraz treningów. to tylko niektóre zalety opaski Samsung Galaxy Fit 3. Są też pewne wady. Przeczytasz o nich w tej recenzji.

Jasne, że można kupić tańsze opaski, które też są bardzo funkcjonalne i ładne. Weźmy choćby Huawei Band 8, która jest tańsza o około 30 zł lub Xiaomi Smart Band 8, kosztującą ponad 100 zł mniej, ale już Xiaomi Smart Band 8 Pro jest w cenie zbliżonej do Galaxy Fit 3. Nie da się jednak ukryć, że marka Samsung ma bardzo dużą grupę fanów i wiele osób korzysta z ich smartfonów, więc jest duża szansa, że zamiast kupować smartband innej firmy, będą chcieli wybrać właśnie Galaxy Fit 3, aby mieć pełną zgodność i synchronizację danych z ekosystemem Samsung. W tym kontekście lekka dopłata może być uzasadniona, a cenę 279 zł można śmiało zaliczyć do atrakcyjnych. Warto tutaj wspomnieć o tym, że kupując opisywaną opaskę do 10.03.2024, można otrzymać zwrot 80 zł, więc realny koszt wyniesie około 200 zł. Czy da się znaleźć jakieś braki w opasce Galaxy Fit 3? Pewnie, że tak. Nie ma tutaj choćby NFC, więc nie da się nią płacić zbliżeniowo w sklepach. Brak wbudowanego odbiornika GPS też dla niektórych może być problemem, ale zazwyczaj jeśli ktoś chce mieć nawigację lub wysokościomierz GPS, to raczej celuje w zegarek sportowy lub smartwatch. Fit 3 może korzystać pośrednio z GPS w smartfonie.

Samsung Galaxy Fit3 Ekran 1,6" AMOLED, 256 x 402 px Pamięć RAM 16 MB Pamięć wbudowana 256 MB System FreeRTOS Łączność Bluetooth v5.3 Wodoszczelność 5 ATM / IP68 Materiały aluminium (ramka koperty), szkło hartowane na wyświetlaczu, miękki silikonowy pasek Kompatybilność od Android 10, na razie nie ma wsparcia dla iOS Akumulator 208 mAh, deklarowany czas działania: do 13 dni Wymiary i masa 42,9 x 28,8 x 9,9 mm, 36,8 g Czujniki Akcelerometr, żyroskop, optyczny czujnik tętna / SpO2, barometr, czujnik światła Kolory czarny (ciemnoszary), srebrny, różowe złoto Cena 279 zł

Smartband oferowany jest w trzech kolorach: srebrny z białym paskiem, czarny (a w zasadzie ciemnoszary) oraz w barwie różowego złota. Mnie akurat do testu przypadła ta ostatnia wersja, która jak można się domyślić, kierowana jest bardziej w stronę kobiet (w mój gust jakoś nie trafia). Warto przy tej okazji dodać, że Samsung oferuje do Galaxy Fit 3 alternatywne paski: ciemnozielony oraz pomarańczowy. Należy więc dobrze przemyśleć wybór bazowej wersji kolorystycznej, bo moim zdaniem zarówno pomarańczowy, jak i zielony dobrze współgrają ze srebrnym smartbandem, poniekąd również z czarnym, jednak osobiście uważam, że do różowego złota już tak dobrze nie pasują.