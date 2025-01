Acer Predator Helios Neo 14 i Nitro 16 - zapowiedź nowych laptopów gamingowych z procesorami Intel Core Ultra

Acer jest znany przede wszystkim z serii wydajnych laptopów gamingowych Predator oraz popularnych notebooków dla graczy Nitro. Teraz tajwańska firma ogłosiła plany wprowadzenia dwóch odświeżonych modeli, które będą dostępne na rynku w sześciu różnych wariantach i wykorzystają między innymi wysokonapięciowe procesory Intel Core Ultra z serii H. Znamy już pełną specyfikację produktów, przybliżoną datę premiery oraz sugerowane ceny producenta.

Acer Predator Helios Neo 14 i Nitro 16 mają ukazać się na rynku już w czerwcu tego roku. Na podkładzie znajdziemy procesory z Intel Core Ultra i Intel Core 14. generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000.

Acer Predator Helios Neo 14 to seria wydajnych laptopów gamingowych, których odświeżone modele pojawią się na rynku już w czerwcu tego roku. Otrzymamy trzy warianty obejmujące konfiguracje: Intel Core Ultra 9 185H z NVIDIA GeForce RTX 4070, Core Ultra 7 155H z GeForce RTX 4060 oraz Core Ultra 5 125H z GeForce RTX 4050. Warto wspomnieć, że oferowane będą matryce IPS o wysokich rozdzielczościach oraz przyzwoitym odświeżaniu 165 Hz i 120 Hz, zapewniając 100% pokrycie palety barw sRGB. Dodatkowo wyświetlacze wspierają technologię NVIDIA G-Sync. Układ chłodzenia względnie kompaktowego notebooka dla graczy został zbudowany z wektorowych, miedzianych rurek cieplnych oraz dwóch wentylatorów AeroBlade 3D 5. generacji. Chipy CPU i GPU zostały pokryte warstwą płynnego metalu, aby zapewnić jeszcze lepsze odprowadzanie ciepła. Na podkładzie odnajdziemy także do 32 GB pamięci LPDDR5X SDRAM oraz do 1 TB pamięci masowej NVMe w standardzie PCIe Gen 4.

Acer Predator Helios Neo 14 Acer Nitro 16 Numer modelu PHN14-51 AN16-73 System operacyjny Windows 11 Home Windows 11 Home Przekątna ekranu 14,5 cala 16 cali Matryca IPS IPS Rozdzielczość WQXGA (3072x1920), WQXGA (2560x1600), WUXGA (1920x1200) WQXGA (2560x1600), WUXGA (1920x1200) Odświeżanie 165 Hz, 120 Hz 165 Hz Technika odświeżania NVIDIA G-Sync NVIDIA G-Sync Pokrycie barw sRGB 100% sRGB 100% Procesor Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 5 125H Intel Core i7-14700HX, Intel Core i7-14650HX, Intel Core i7-14400HX Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA GeForce RTX 4060, NVIDIA GeForce RTX 4050 NVIDIA GeForce RTX 4060, NVIDIA GeForce RTX 4050, NVIDIA GeForce RTX 3050 Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5X SDRAM Do 32 GB DDR5 SDRAM Pamięć masowa Do 1 TB NVMe PCIe Gen 4 Do 2 TB NVMe PCIe Gen 4 Moduł Wi-Fi Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i Rozdzielczość wbudowanej kamery Full HD (1920x1080) HD (1280x720) Akumulator 76 Wh 76 Wh Moc zasilacza 230 W 230 W Waga 1,9 Kg 2,45 Kg Cena za najwyższy wariant 1999 euro, około 8500 zł 1499 euro, około 6800 zł

Nowe modele z serii Acer Nitro 16 zadebiutują wraz z mocniejszymi braćmi. W tym przypadku również otrzymamy trzy różne warianty: Intel Core i7-14700HX z NVIDIA GeForce RTX 4060, Core i7-14650HX z GeForce RTX 4050 oraz Core i7-14400HX z GeForce RTX 3050. Wyświetlacze zaoferują nam rozdzielczość maksymalnie do WQXGA (2560x1600) i odświeżanie obrazu o częstotliwości do 165 Hz. W tych modelach pokrycie palety barw sRGB również wynosi 100%. Otrzymamy do 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5 SDRAM oraz 2 TB pamięci masowej NVMe PCIe Gen 4. Wymienione wyżej modele z serii Predator i Nitro otrzymają akumulator o wydajności energetycznej 76 Wh i zasilacze o mocy 230 W. Spodziewać się możemy również wykorzystania modułu Wi-Fi Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i. Producent na tę chwilę zdradził ceny jedynie najwydajniejszy konfiguracji, których wartość możecie zobaczyć w powyższej tabeli.

