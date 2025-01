Technologie NVIDIA RTX w laptopie ASUS ROG Strix SCAR 18 - DLSS Super Resolution, Frame Generation i Ray Reconstruction

Wraz z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2000 przyszła pora na coraz szersze wprowadzanie Ray Tracingu do gier. Jednymi z pierwszych gier, które doczekały się obsługi śledzenia promieni był Battlefield V oraz Control. Potem przyszła pora na kolejne gry, gdzie coraz częściej można było skorzystać z jednej bądź więcej opcji graficznych, ściśle powiązanych z RT. Naturalnym rozwojem Ray Tracingu wydaje się być wprowadzenie Path Tracingu, czyli jego bardziej rozbudowanej wersji. Nie od dzisiaj wiadomo, że RT choć potrafi uprosić wiele poziomów tworzenia gier (głównie pod kątem oświetlenia czy cieniowania), to jest to wciąż bardzo wymagająca technologia, do której potrzebujemy mocnych komponentów. W wielu grach niezastąpioną pomocą jest technika NVIDIA DLSS, która w ciągu ostatnich lat rozwinęła się w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji do poprawy jakości obrazu oraz framerate'u. Przykładem laptopa, który korzysta z nowoczesnych rozwiązań NVIDII jest ROG Strix SCAR 18.

Technologie NVIDIA RTX, bazujące przede wszystkim na uczeniu maszynowym, są w stanie znacząco podnieść komfort grania. Jednym z laptopów wykorzystujących owe nowinki jest ASUS ROG Strix SCAR 18 z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2024) jest topowym notebookiem do gier od tajwańskiego producenta na 2024 rok. Oferuje najwydajniejszy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 175 W oraz procesor Intel Core i9-14900HX. Całość jest sparowana z 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz 2 TB nośnikiem SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Istotną zaletą notebooka jest nie tylko jego wydajność w grach czy aplikacjach kreatywnych, ale także bardzo dobry ekran IPS z podświetleniem Mini LED. Wyświetlacz charakteryzuje się przekątną 18 cali oraz rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli (a więc o proporcjach 16:10). ROG Nebula HDR - jak określany jest przez producenta ekran - oferuje nie tylko 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, ale również wysoki kontrast (dzięki diodom Mini LED, a więc i bardziej rozbudowanemu systemowi lokalnego wygaszania), częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz oraz pełne wsparcie dla HDR. Szczytowa luminancja matrycy w HDR sięga ponad 1000 nitów.

ASUS ROG Strix SCAR 18 ma stosunkowo łatwy dostęp do wnętrza i umożliwia swobodną rozbudowę pamięci RAM (do 64 GB DDR5, dwa sloty SO-DIMM) oraz opcję montażu dwóch SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (oba są wprawdzie zajęte - nośniki mają pojemność po 1 TB każdy, jednak zawsze jest opcja podmiany na pojemniejsze warianty). Rozbudowany jest także system chłodzenia, bazujący m.in. na dwóch wentylatorach oraz komorze parowej. Notebook oferuje także dostęp do rozbudowanej aplikacji Armoury Crate, umożliwiającej np. zmianę trybu pracy laptopa (wybór pomiędzy Silent, Windows, Performance oraz Turbo - każdy kolejny wariant oferuje wyższą wydajność, jednak kosztem chociażby wyższego poboru mocy platformy). Specyfikacja jest jednak na tyle wyważona, by w natywnej rozdzielczości ekranu otrzymać satysfakcjonujące wyniki. Jeśli jednak chcemy odpalić wszystkie najnowsze ficzery w takich grach jak Alan Wake 2 czy Cyberpunk 2077 z dodatkiem Phantom Liberty, wówczas rozsądnie będzie skorzystać z techniki DLSS, która potrafi znacząco poprawić komfort grania. Jest to tym bardziej istotne w laptopach, w których wydajność jest nierzadko ograniczana limitami mocy.

Tym samym płynnie przechodzimy do zalet najnowszej generacji Ada Lovelace, będącej sercem układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Posiadają one na pokładzie m.in. 3. generację rdzeni RT, umożliwiając sprzętową akcelerację obliczeń opartych na śledzeniu promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing). Współczesne produkcje tj. Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus Enhanced Edition, Diablo IV, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Alan Wake 2 czy Portal II RTX oferują najwyższe doznania wizualne na przenośnych komputerach, wykorzystujących układy graficzne GeForce RTX 4000. Architektura Ada Lovelace to jednak nie tylko sprzętowa obsługa Ray Tracingu, ale również przebudowane rdzenie Tensor 4. generacji, które oferują wsparcie dla rozszerzonej wersji techniki NVIDIA DLSS. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, w układach GeForce RTX 4000 Laptop GPU najważniejszą rolę odgrywa technologia Frame Generation, tworząca dodatkową klatkę obrazu pomiędzy dwiema już istniejącymi, na podstawie między innymi informacji pochodzących z wektorów ruchu. DLSS 3 został jednak zaprezentowany we wrześniu 2022 roku, natomiast kilka miesięcy temu dostaliśmy kolejną, ulepszoną wersję w postaci DLSS 3.5.

DLSS 3.5 ulepsza przede wszystkim promienie RT poprzez wprowadzenie funkcji zwanej Ray Reconstruction. DLSS z RR został wytrenowany na 5-krotnie większej ilości danych w porównaniu do techniki DLSS 3. Wykorzystywane są dodatkowe dane z gier oraz silników oprogramowania (również w kontekście rozpoznawania różnych efektów Ray Tracingu, w tym także rozróżniania poprawnie wyświetlanych pikseli jak również tych, które posiadają błędy), co ma wspomóc proces lepszej rekonstrukcji promieni RT względem tradycyjnie wykorzystywanego oprogramowania bazującego na odszumianiu obrazu (denoiser). DLSS 3.5 pozwoli zachować nie tylko oryginalną kolorystykę, ale również utrzyma bardziej dokładne i naturalniejsze efekty świetlne (dotyczy to również poprawionej techniki globalnego oświetlenia oraz lepszej jakości odbić), a także zredukuje efekty ghostingu, które mogłyby pojawić się przy wykorzystaniu tradycyjnych denoiserów. Wszystkie te funkcje DLSS, ściśle powiązane z uczeniem maszynowym oraz dedykowanymi rdzeniami Tensor 4. generacji, pozwalają na zachowanie dobrej jakości obrazu (zwłaszcza na wyższych trybach pokroju DLSS Quality czy Balanced), przy jednoczesnym, znaczącym poprawieniu wydajności głównie w tych najbardziej wymagających scenariuszach.

Alan Wake 2 PC - PATH TRACING OFF kontra PATH TRACING ON

Alan Wake 2 PC - DLSS Ray Reconstruction OFF kontra DLSS RR ON

Alan Wake 2 PC - Natywne QHD+ (2560x1600) kontra NVIDIA DLSS

Cyberpunk 2077 PC - PATH TRACING OFF kontra PATH TRACING ON

Cyberpunk 2077 PC - DLSS Ray Reconstruction OFF kontra DLSS RR ON

Cyberpunk 2077 PC - Natywne QHD+ (2560x1600) kontra NVIDIA DLSS

Dragon's Dogma 2 PC - RAY TRACING OFF kontra RAY TRACING ON

Horizon Forbidden West PC - Natywne QHD+ (2560x1600) kontra NVIDIA DLSS

Skorzystanie z DLSS Super Resolution już na poziomie Quality w połączeniu z Frame Generation oraz Ray Reconstruction (ten ostatni jest obecnie dostępny wyłącznie w grach, gdzie jednocześnie aktywny jest Path Tracing; na razie jest to Cyberpunk 2077 z dodatkiem Widmo Wolności, Alan Wake 2 czy Portal with RTX; kolejną grą z Path Tracingiem będzie bardzo wyczekiwany przez graczy Black Myth: Wukong) pozwala na bardzo płynną rozgrywkę w natywnej rozdzielczości ekranu na notebooku ASUS ROG Strix SCAR 18. Za wysokie wyniki odpowiada duet NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz Intel Core i9-14900HX. Do testów wybraliśmy 4 tytuły: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West oraz Dragon's Dogma 2. Każda z gier była przetestowana w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, by wykorzystać maksymalny potencjał konfiguracji laptopa. W przypadku Dragon's Dogma 2 należy jednak wspomnieć, iż wizualna implementacja DLSS jest obecnie niepoprawna - twórcy są świadomi problemów z działaniem skalowania, jednak naprawa DLSS potrwa do końca kwietnia w ramach większej aktualizacji, jaka pojawi się w tym okresie.

Alan Wake 2 - Cauldron Lake (Return 2) 2560x1600 / High / Path Tracing / DLSS + FG + RR / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 11 22 33 44 55 66 77 88 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS P 81 75 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS B 74 65 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS Q 66 60

Cyberpunk 2077 - Dogtown 2560x1600 / Ultra / Path Tracing / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS P 57 53 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS B 48 45 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS Q 40 37 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS OFF 19 17

Cyberpunk 2077 - Dogtown 2560x1600 / Ultra / Path Tracing / DLSS FG + RR / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS P 93 87 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS B 77 72 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS Q 64 61 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS OFF 19 17

Horizon Forbidden West - Wrota Śmierci 2560x1600 / Very High / DLSS ON / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS P 94 91 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS B 87 83 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS Q 81 78 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS OFF 64 61

Horizon Forbidden West - Wrota Śmierci 2560x1600 / Very High / DLSS + Frame Generation / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 17 34 51 68 85 102 119 136 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS P 128 124 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS B 122 118 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS Q 117 113 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS OFF 64 61

Dragon's Dogma 2 - Forest 2560x1600 / Ultra / RT ON / DLSS / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 13 26 39 52 65 78 91 104 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS P 98 89 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS B 91 84 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS Q 88 78 ASUS ROG Strix SCAR 18

GeForce RTX 4090 Laptop 175 W

DLSS OFF 48 45

ASUS ROG Strix SCAR 18 sprawdzi się nie tylko jako główny towarzysz do grania, ale również jako urządzenie ukierunkowane na streamowanie w sieci czy pracę w aplikacjach kreatywnych. Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU oferują nowej generacji dekoder z pełną obsługą kodeka AV1, co umożliwia stremowanie w znacznie lepszej jakości obrazu w porównaniu do rozwiązań z poprzednich generacji. Ponadto układy graficzne Ada Lovelace są w pełni zgodne ze sterownikami NVIDIA Studio oraz platformą Omniverse, służącą do tworzenia rozbudowanych projektów graficznych w 3D, niejednokrotnie z możliwością wykorzystania Ray Tracingu oraz techniki DLSS. Mówiąc o platformie Omniverse, nie sposób nie wspomnieć o RTX Remix, które pozwala na tworzenie swoich własnych remasterów głównie starszych tytułów, dodając do nich różne efekty graficzne (także Ray Tracing) oraz DLSS, pozwalając na znaczącą poprawę jakości oprawy graficznej nierzadko leciwych już gier (ale wciąż kultowych). Tym samym ASUS ROG Strix SCAR 18 (2024) staje się prawdziwie wszechstronną maszyną, umożliwiającą np. granie w najnowsze gry z wykorzystaniem najnowszych technik graficznych, streamowanie w wysokiej jakości oraz pracę w aplikacjach kreatywnych.

Artykuł powstał we współpracy z firmami NVIDIA oraz ASUS