AMD Ryzen 7 4700U - 8-rdzeniowe APU Renoir odkryte w PCMark 10

Już w przyszłym miesiącu doczekamy się oficjalnej zapowiedzi mobilnych procesorów Ryzen bazujących na architekturze Zen 2. To z pewnością będzie pierwsze duże wydarzenie dla rynku laptopów w 2020 roku, które może doprowadzić do bardziej ożywionej walki pomiędzy AMD a Intelem o lukratywny rynek notebooków. Oczywiście jak można spodziewać się po AMD, w przypadku mobilnych układów Zen 2 otrzymamy ponownie APU, czyli połączone procesory ze zintegrowanymi układami graficznymi. Wiemy już, że przynajmniej 8-rdzeniowe i 16-wątkowe układy zawitają do 45W segmentu, jednak najnowsze informacje sugerują, że 8-rdzeniowe konstrukcje mogą się także pojawić w niskonapięciowej serii U. Gdy faktycznie AMD Ryzen 7 4700U, który ujawnił się w bazie 3DMark był poprawnie odczytanym układem o TDP 15W, wówczas na rynku laptopów moglibyśmy doczekać się sytuacji dotychczas niespotykanej.

W bazie PCMark 10 pojawiły się pierwsze wzmianki o APU AMD Ryzen 7 4700U, które będzie przedstawicielem serii Renoir - układów korzystających z architektury Zen 2 oraz 7 nm procesu technologicznego.

Nie da się ukryć, że rynek laptopów jest w tym momencie ostatnim, w którym AMD jeszcze nie zaatakowało Intela swoimi procesorami. Wkrótce to się zmieni, bowiem już na targach CES w Las Vegas w trakcie konferencji, która zostanie tam zorganizowana będą premierowo przedstawione nowe APU wchodzące w skład trzeciej generacji Renoir. Układy będą wykorzystywać nie tylko 7 nm proces technologiczny, ale również architekturę Zen 2. Dotychczas w sieci nie ujawniały się prawie żadne konkretne informacje na temat poszczególnych jednostek, ale dzięki wpisowi w bazie PCMark 10 poznaliśmy szczegóły dotyczące układu AMD Ryzen 7 4700U, który zapowiada się całkiem nieźle jak na APU z TDP 15W.

Według informacji pochodzących z benchmarku PCMark 10, układ AMD Ryzen 7 4700U zostanie wyposażony w osiem rdzeni oraz osiem wątków - wpis bowiem nie informuje o aktywnej funkcji SMT - ta najprawdopodobniej może zostać (przynajmniej częściowo) zachowana w serii H z wyższym TDP wynoszącym tym razem 45W. APU posiada również zintegrowany układ graficzny Radeon Vega, który może posiadać 10 lub 11 bloków Compute Units - nie zostało to dokładnie sprecyzowane. Z całą pewnością jednak przetestowana wersja to próbka inżynieryjna, a finalna konstrukcja może cechować się jeszcze lepszymi rezultatami. Bazowa częstotliwość zegara wynosi 2,0 GHz z możliwością automatycznego wzrostu do maksymalnie 4,2 GHz w trybie Turbo.

W teście PCMark 10 układ Ryzen 7 4700U zdobył 4893 punkty i uplasował się niemalże na równi z układami Comet Lake i Ice Lake od Intela, nieco odstając tylko od 6-rdzeniowego i 12-wątkowego Core i7-10710U. W porównaniu do Ryzena 5 3500U czy Ryzena 7 3700U, nowe APU wyraźnie od nich odskakuje, choć to nic dziwnego, biorąc pod uwagę usprawnioną mikroarchitekturę Zen 2 oraz 8 fizycznych rdzeni. Tym bardziej, że wciąż mowa o wersji inżynieryjnej, a nikt nie powiedział, że ten konkretny układ będzie najwyższy w hierarchii, o serii H nie wspominając...

Źródło: VideoCardz