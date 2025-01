Razer Blade 18 (2024) - flagowy notebook do gier z NVIDIA GeForce RTX 4090, ekranem 4K 200 Hz oraz Thunderbolt 5

Większość tegorocznych notebooków do gier marki Razer zostały zaprezentowane podczas styczniowych targów CES w Las Vegas. Jedyny laptop, o którym producent nie chciał zbyt wiele opowiadać, był najnowszy wariant topowego Blade 18. Już w styczniu dowiedzieliśmy się, że będzie to jeden z pierwszych urządzeń, w pełni obsługujących standard Thunderbolt 5. Dopiero teraz firma zdecydowała się ujawnić pełną specyfikację nowego Blade 18. Znajdziemy tutaj najnowsze i najmocniejsze komponenty. Tak jak można się po Razerze spodziewać, będzie to również ekstremalnie drogi sprzęt.

Razer w końcu ujawnił pełną specyfikację topowego notebooka do gier. Tegoroczny Razer Blade 18 otrzyma m.in. procesor Intel Core i9-14900HX, układ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, ekran 4K 200 Hz oraz pełną obsługę najnowszego standardu Thunderbolt 5.

Nowy Razer Blade 18 ponownie dostępny będzie w dwóch kolorach: czarnym oraz srebrnym (Mercury), przy czym ten drugi na stronie Razera jest ograniczony do wersji z GeForce RTX 4090, 32 GB RAM, 2 TB SSD oraz ekranu o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Notebook generalnie wyposażono w procesor 14. generacji Intel Core i9-14900HX oraz jeden z trzech układów graficznych Ada Lovelace: NVIDIA GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4080 bądź też GeForce RTX 4090 w wersjach przeznaczonych dla notebooków. Nie brakuje obsługi do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz oraz dwóch slotów M.2 na nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 2 TB każdy. System chłodzenia bazuje m.in. na trzech wentylatorach oraz komorze parowej.

Razer Blade 18 (2024) Procesor Intel Core i9-14900HX (24C/32T)

8 P-Core + 16 E-Core

Intel 7 Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770, 32 EU Xe-LP Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU / 140 W

NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU / 175 W

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU / 175 W Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM)

Dual Channel Magazyn danych 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2 x 2 TB) Ekran 18" 2560 x 1600 pikseli, 16:10

IPS + Mini LED, 300 Hz, ~100% DCI-P3



18" 3840 x 2400 pikseli, 16:10

IPS + Mini LED, 200 Hz, ~100% DCI-P3 Porty 1x Thunderbolt 5 (USB 4 V2 / DP 1.4 / PD do 100 W / przepustowość do 120 Gbps)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 100 W)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart pamięci SD UHS-II

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowy: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowy: Wi-Fi 7 (Intel BE200) + Bluetooth 5.4 Audio 6 głośników stereo (2x tweeter + 4x woofer) Akumulator Litowo-polimerowy, 91,7 Wh Kamera internetowa Full HD + Windows Hello Wymiary 399,9 x 275,4 x 21,9 mm Waga 3,1 kg Zasilacz 280 W lub 330 W System WIndows 11 Home Cena Od 3099,99 dolarów (bazowy model)

Do 4799,99 dolarów (RTX 4090 / 64 GB / 2 TB / 4K 200 Hz / czarny kolor obudowy)

Do wyboru mamy również jeden z dwóch ekranów, jeden o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i z odświeżaniem 300 Hz oraz drugi o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli wraz z odświeżaniem aż 200 Hz (jest to pierwszy taki ekran w laptopie). Obie matryce wykorzystują panel IPS wraz z systemem lokalnego podświetlenia za pomocą diod Mini LED. Użytkownicy mogą liczyć także na porządny zestaw portów, na czele ze złączem Thunderbolt 5 o przepustowości do 120 Gbps. Solidnie wygląda także łączność internetowa, bowiem do wyboru mamy zarówno łączność przewodową Ethernet RJ-45 2.5 Gbit jak również bezprzewodową Wi-Fi 7 wraz z Bluetooth 5.4. Bazowy model z Intel Core i9-14900HX, GeForce RTX 4070, 32 GB RAM, 1 TB SSD oraz ekranem 1600p 300 Hz wyceniono na 3099,99 dolarów. Topowa konfiguracja z GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 64 GB RAM, 4 TB SSD oraz ekranem 4K 200 Hz to wydatek rzędu 4799,99 dolarów.

Źródło: Razer