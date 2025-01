Razer Blade 14, 16 i 18 - nowa seria laptopów dla graczy na 2024 rok. NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz Intel Core i9-14900HX

Do producentów, którzy przedstawiają swoje urządzenia na targach CES 2024, dołącza Razer. Tym razem zaprezentowano tegoroczną generację laptopów dla graczy z serii Razer Blade, w skład której wchodzą warianty 14, 16 i 18-calowe. Znajdziemy w nich zarówno procesory od AMD z rodziny Hawk Point, jak i układy Intela z serii Raptor Lake-HX Refresh. Jak na gamingowe notebooki przystało, możemy liczyć na bardzo wydajne układy graficzne i matryce z wysokim odświeżaniem.

Razer zaprezentował nową generację laptopów dla graczy z serii Blade. Nadchodzące modele będą dostępne w trzech różnych rozmiarach, a każdy z nich zaoferuje nam wydajne podzespoły.

Najmniejszą edycją jest Razer Blade 14, który wprowadza układy od AMD z rodziny Hawk Point. W tym przypadku najwydajniejszą dostępną jednostką będzie AMD Ryzen 9 8945HS, który będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony układu NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU i nawet 64 GB pamięci RAM DDR5 (choć w sprzedaży znajdzie się wariant z maksymalnie 32 GB). Co do samej matrycy, to możemy liczyć na wysoką rozdzielczość, dobre odwzorowanie barw, a także nawet 240 Hz odświeżanie ekranu. Warto wspomnieć również, że wprowadzana seria otrzyma nowy standard łączności bezprzewodowej - Wi-Fi 7. Zaletą będzie także niska waga urządzenia (1,84 kg) oraz przyzwoity czas pracy na akumulatorze. Niebawem ruszy przedsprzedaż laptopa, natomiast szczegóły dotyczące ceny nie są jeszcze znane.

Razer Blade 14 (2024) Razer Blade 16 (2024) Razer Blade 18 (2024) Procesor do AMD Ryzen 9 8945HS (8C/16T) / Hawk Point do Intel Core i9-14900HX (24C/32T) / Raptor Lake-HX Refresh ? Zintegrowany układ graficzny do AMD Radeon 780M (12 CU) Intel UHD Graphics, 32 EU Xe-LP ? Dedykowany układ graficzny do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6, TGP do 140 W do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

16 GB GDDR6, TGP do 175 W RAM do 32 GB DDR5 (5600 MHz)

Maksymalna pojemność - 64 GB do 96 GB DDR5 (5200 MHz) ? Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1 TB do 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 4 TB ? Ekran 14" 2560 x 1600 pikseli, 240 Hz

Do 100% DCI-P3 16" 2560 x 1600 pikseli, OLED + Mini LED 240 Hz (tylko dla FHD+)

Czas reakcji 0,2 ms, 100% DCI-P3, VESA ClearMR 11000 i DisplayHDR True Black 500 18" 3840 x 2160 pikseli, 165Hz Porty 1 x HDMI 2.1

1 x Audio-Jack 3,5 mm

4 x USB 3.2 Gen.2 typu A

4 x USB4 typu C (DP Alt Mode) 1x HDMI 2.1

1x Thunderbolt 4

1x Audio-Jack 3,5 mm

1x USB 3.2Gen.2 typu C

3x USB 3.2 Gen.2 typu A

1x Czytnik kart SD UHS-II 1 x Thunderbolt 5 Łączność Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Kamera internetowa 1080p + IR Sensor ? Akumulator Litowo-polimerowy 68,1 Wh Litowo-polimerowy, 95,2 Wh ? Moc zasilacza 230 W 330 W ? Czas pracy Do 10 godzin ? ? Wymiary 310,7 x 228 x 17,99 mm 355 x 244 x 21,99 mm ? Waga 1,84 kg 2,45 kg ? System Microsoft Windows 11 Home Dostępność Przedsprzedaż 23 stycznia 2024 8 stycznia 2024 ? Cena ? od 3499,99 euro ?

Całkiem ciekawie prezentuje się Razer Blade 16, wszak w tym wypadku możemy liczyć na bardzo wydajny procesor Intel Core i9-14900HX, nawet 96 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, a także układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU z maksymalnym możliwym TGP. Na dodatek do wyboru otrzymamy wiele wariantów nośników danych, gdzie największa możliwa pojemność wyniesie 8 TB. Trzeba wspomnieć także o 16-calowej matrycy OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, niskim czasie reakcji (0,2 ms) i odświeżaniu do 240 Hz. Ostatnią jednostką jest Razer Blade 18, jednak firma nie podzieliła się tutaj zbyt wieloma szczegółami. Wiadomo, że będziemy mogli skorzystać z nowego standardu Thunderbolt 5, a także 18-calowego ekranu 4K ze 165 Hz odświeżaniem. Reszta specyfikacji ma zostać ogłoszona jeszcze w 2024 roku.

Razer Blade 14

Razer Blade 16

Razer Blade 18

Źródło: Razer