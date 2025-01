Razer Blade 14 - nowa wersja laptopa otrzyma procesor AMD Ryzen 9 7940HS oraz układy GeForce RTX 4060 i RTX 4070

Jeszcze w marcu pojawiały się pierwsze informacje na temat tegorocznego wariantu notebooka Razer Blade 14, który skorzysta z możliwości najnowszej generacji procesorów od AMD - w tym wypadku mowa o serii APU Phoenix. Na potwierdzenie specyfikacji, dostępności oraz ceny musieliśmy jeszcze długo poczekać, ale końcu producent oficjalnie ujawnił wszystkie informacje na temat modelu laptopa Razer Blade 14. To najbardziej kompaktowy Blade w portfolio firmy, ale najmniejszy rozmiar wcale nie oznacza odczuwalnie niższej ceny.

Razer Blade 14 (2023) otrzyma procesor AMD Ryzen 9 7940HS oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4070.

Razer Blade 14 (2023) otrzyma 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 7940HS oraz jeden z dwóch układów graficznych od NVIDII z generacji Ada Lovelace: GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU. W obu przypadkach mowa o TGP sięgającym maksymalnie 140 W. Za chłodzenie procesora i układu graficznego ponownie odpowiada system składający się m.in. z dwóch wentylatorów oraz komory parowej. Do tego otrzymujemy fabrycznie 16 lub 32 GB RAM DDR5 5600 MHz z możliwością samodzielnego zwiększenia do 64 GB (2 sloty SO-DIMM). Do tego dochodzi również jedno złącze M.2 dla SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności do 4 TB.

Razer Blade 14 (2023) Procesor AMD Ryzen 9 7940HS (8C/16T); Zen 4; APU Phoenix Zintegrowany układ AMD Radeon 780M, 12 CU RDNA 3; do 2800 MHz Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 5600 MHz (Dual Channel; 2x SO-DIMM) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 4 TB) Ekran 14" 2560 x 1600 pikseli; 16:10; IPS

240 Hz 3 ms; ~100% DCI-P3; 500 nitów Złącza 1x USB 4.0 typu C (40 Gbps)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + Privacy Shutter Akumulator 68,1 Wh (do 10 godzin pracy) Waga ~1,84 kg Wymiary 310,7 x 228 x 17,99 mm System Windows 11 Cena 2399,99 USD - R9 7940HS, RTX 4060, 16 GB, 1 TB, czarny

2699,99 USD - R9 7940HS, RTX 4070, 16 GB, 1 TB, czarny

2799,99 USD - R9 7940HS, RTX 4070, 32 GB, 1 TB, biały (Mercury)

Tegoroczny Razer Blade 14 otrzymał również 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz o proporcjach 16:10. Ekran charakteryzuje się jasnością do 500 nitów, 240 Hz częstotliwością odświeżania oraz blisko 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Jeśli chodzi o złącza to Razer Blade 14 zaoferuje zestaw składający się z pojedynczego portu USB 4 typu C o pełnej przepustowości, dwóch USB 3.2 typu A Gen.1, pełnowymiarowego HDMI 2.1 oraz gniazda Audio-jack 3.5 mm. Wbudowany akumulator o pojemności 68,1 Wh ma pozwolić na około 10 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Razer Blade 14 dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz tzw. Mercury, co przypomina nieco srebro i biel. Ceny za poszczególne konfiguracje zostały umieszczone w tabeli. Pre-ordery startują dzisiaj, a sprzedaż rozpocznie się od 20 czerwca.

Źródło: Razer, PurePC