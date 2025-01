Nintendo Switch 2 - wiemy, w jaki układ graficzny NVIDII może zostać wyposażona przyszła przenośna konsola

Od czasu dyskretnego pojawienia się następcy Nintendo Switcha na tegorocznym wydarzeniu Gamescom 2023, dowiadujemy się o nim coraz więcej. Pierwsze informacje wskazywały, że urządzenie (pod możliwą nazwą kodową FOCUS) było w stanie uruchomić tytuł The Legend of Zelda: Breath of The Wild w znacznie wyższej rozdzielczości oraz klatkażu, przy wykorzystaniu technologii NVIDIA DLSS. Teraz wiemy, jaki układ od Zielonych może się w nim znaleźć.

Nintendo Switch 2 (FOCUS) ma oficjalnie zadebiutować w pierwszej połowie 2024 roku. Najnowsze informacje wskazują, że sprzęt zostanie wyposażony w jeden z układów NVIDII z rodziny Ampere.

Dowody wskazujące na wykorzystanie jednego z układów graficznych NVIDII z serii Ampere pochodzą z serwisu Github, a dokładniej z oficjalnej listy producenta. Przy omawianej rodzinie wymienione zostały jednostki T234 oraz T239. Pierwsza pozycja według informatorów nie ujrzy światła dziennego, natomiast T239 ma zostać wyprodukowany przez Samsunga w 8 nm procesie technologicznym. To właśnie o tym układzie mówi się, że zostanie umieszczony w przyszłym modelu przenośnej konsoli Nintendo Switch. Tak więc następca popularnego "pstryczka" z dużym prawdopodobieństwem otrzyma układ NVIDIA Tegra T239, który oparty jest na architekturze Ampere. Jest to rodzina, w której występują obecne jednostki NVIDIA GeForce RTX z serii 30.

Informacje można określić za prawdziwe z kilku powodów. Po pierwsze Nintendo FOCUS na pokazie dla deweloperów (Gamescom 2023) mógł uruchomić demo technologiczne The Matrix Awakenes, które stworzono na silniku Unreal Engine 5. Wiadomo, że oprócz wykorzystywania technologii DLSS 3.1, sprzęt korzystał ze wsparcia dla Ray Tracingu, a same rezultaty były podobne do obecnie osiąganych na konsolach nowej generacji. Po drugie wspomniano, że nowa konsola od Big N będzie mogła natywnie uruchomić wiele gier w rozdzielczości 4K przy 60 kl/s. Urządzenie dodatkowo zostanie wyposażone w 12 GB pamięci RAM, więc tym razem większość graczy oczekuje, że będziemy mieli do czynienia z dużo większymi możliwościami. Tym bardziej że pierwsza odsłona bazuje na leciwej architekturze NVIDIA Maxwell (utworzona w 2014 roku, posłużyła do zapoczątkowania serii GeForce GTX 745, a skończyła się na GeForce GTX 950).

Źródło: WCCFTech, Github