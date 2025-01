Nintendo FOCUS (Switch 2) - konsola będzie wydajniejsza od poprzednika i zyska nowe funkcje. Zmiany obejmą też nośniki gier

Nintendo Switch cały czas cieszy się ogromną popularnością i do dziś pozostaje najlepiej sprzedającą się konsolą ostatnich lat. Mimo tego, że urządzenie wciąż rozchodzi się jak świeże bułeczki, to spora część osób z niecierpliwością czeka już na bezpośredniego następcę. W ostatnich tygodniach na jaw wyszło wiele nowych informacji na jego temat, jak choćby to, że nazwa zostanie zmieniona na FOCUS. W tym momencie wiadomo już trochę więcej.

Kolejne informacje dotyczące następnej generacji Nintendo Switcha omawiają temat kompatybilności gier, kartridży oraz wydajności. Szykuje się całkiem sporo zmian, z których nie wszystkie są zaskakujące.

Zmianą, która w przypadku konsoli Nintendo FOCUS zapewne była dość spodziewana, są nowe rodzaje kartridży. Tak więc posiadacze biblioteki fizycznych gier z obecnej generacji, zapewne nie będą mieli możliwości ich późniejszego wykorzystania. Natomiast dość ciekawy jest fakt, że nadchodząca konsola będzie wstecznie kompatybilna (przetestowano niektóre tytuły). Wiemy o tym, ponieważ do wybranych deweloperów trafiają już pierwsze zestawy Nintendo FOCUS. Istotną zmianą ma być także "nowa funkcja kamery". W tym wypadku nie jest całkowicie pewne, czy funkcja ma być związana z rozszerzoną rzeczywistością (AR), czy być może dotyczy czegoś zupełnie innego.

Wszystkie podane informacje pochodzą od znanego informatora o nicku Im A Hero Too, który udostępnił je na portalu Reddit, a dokładniej subreddicie r/GamingLeaksAndRumours. Jego post kończy się bardzo interesującym zdaniem, które omawia grę Final Fantasy VII Remake. Według niego tytuł funkcjonuje oraz wygląda jak ten z konsoli Sony PlayStation 5. Jest szansa, że gra pojawi się już przy debiucie "FOCUSA", choć oczywiście na ten moment nie ma jeszcze żadnej pewności. Wcześniejsze doniesienia wskazywały również, że kolejna generacja Nintendo Switcha ma mieć wydajność na poziomie konsoli Sony PlayStation 4, co ściśle współgra z możliwością uruchomienia wspomnianego tytułu od Squre Enix. Jeśli w istocie okaże się to prawdą, to będziemy mieli do czynienia ze sporym skokiem wydajności.

Źródło: Reddit r/GamingLeaksAndRumours u/TheRealImAHeroToo