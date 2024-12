Następca Nintendo Switcha ma zadebiutować z zupełnie inną nazwą. Nowości będzie jednak więcej

Nintendo Switch jest obecny na rynku już od początku 2017 roku, więc nic dziwnego, że coraz więcej mówi się o jego bezpośrednim następcy. Według ostatnich doniesień nowa generacja ma niemalże całkowicie zmienić swoją nazwę i to w dodatku na taką, która nie będzie ani trochę nawiązywać do porzednika - ma nią być Nintendo FOCUS. Oprócz tego na jaw wyszły informacje omawiające nowy kontroler oraz kolejną odsłonę gry wyścigowej Mario Kart oznaczoną numerem 9.

Wszystkie informacje pochodzą z konta na portalu X o nazwie @jj201501. Pierwsze posty, które się na nim pojawiły, dotyczyły wyglądu ekranu głównego, daty debiutu (październik 2024 r.) oraz rzekomej ceny - 429,99 dolarów. Kolejne "przecieki" odnosiły się do nowej nazwy konsoli, czyli wspomnianego Nintendo FOCUS oraz zmienionego logo. To ostatnie może wzbudzać skojarzenie z firmą AMD, natomiast są to tylko spekulacje, które nie zostały na razie potwierdzone. Dosyć ciekawą wiadomością było stwierdzenie, że gry z Nintendo Switch (szczególnie większe tytuły) będą kompatybilne z nową generacją, natomiast aby zagrać w konkretną z nich, trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 2,99 dolara - posunięcie to byłoby naprawdę bardzo dziwnym zagraniem ze strony Big N i ciężko uwierzyć w taki obrót spraw.

Here is the logo for Nintendo FOCUS. I will share more information and videos in the coming days. Unless Nintendo comes for my ass. #Nintendo #Switch #gamin pic.twitter.com/Ts8lYfK1lJ

Dalej użytkownik Twittera twierdzi, że nowy kontroler, który ma być następcą Nintendo Switch Pro, przyjmie nazwę Nintendo FOCUS Pro 1. Na pokładzie ma się znaleźć mikrofon i dostęp do haptycznych wibracji, z kolei cena wyniesie 10 dolarów więcej od poprzedniego modelu. W momencie debiutu konsoli Nintendo FOCUS do kupienia będzie gra Mario Kart 9 (wpis, który o tym wspominał, został szybko usunięty, dlatego poniżej znajdziemy zrzut ekranu), nad którą prace trwają od 2018 roku. Inne produkcje, które prawdopodobnie powstają, obejmują tytuły takie jak Relno Ramen Warrior, Arms 2 oraz F-Zero Titans. Wszystkich informacji jest całkiem sporo, natomiast powinniśmy na nie patrzeć z lekkim przymrużeniem oka.

Here is the Pro Controller for Nintendo FOCUS. Now known as the "FOCUS Pro 1"

This controller does have back paddles and a mic. on the front of it.



I have heard things about a heating and cooling pack, but for now nothing is confirmed. #NintendoSwitch #gaming #Nintendo #Switch pic.twitter.com/LvN4qUgKbb