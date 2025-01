Konsola Nintendo Switch 2 doczekała się zamkniętej prezentacji na targach Gamescom. Urządzenie ma zaskakiwać możliwościami

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku doczekamy się prezentacji nowej konsoli Nintendo. Do tej pory pojawiło się sporo plotek na jej temat. Niektóre z nich dotyczą wydajności i - prawdę mówiąc - nie brzmią przesadnie optymistycznie, bowiem mówi się o mocy obliczeniowej na poziomie PlayStation 4 czy Xboka One. Jak się jednak okazuje, ostateczne możliwości urządzenia mogą być zaskakująco wysokie.

Wygląda na to, że następca Switcha zapewni obsługę techniki DLSS i ray tracingu. W rezultacie możemy spodziewać się możliwości graficznych na poziomie konsol obecnej generacji.

Jak donosi serwis Eurogamer, Nintendo zorganizowało podczas ostatniego Gamescomu zamknięty pokaz dla deweloperów. W czasie jego trwania prezentowane były możliwości nowej konsoli potocznie znanej jako Switch 2 (mówi się, że jej ostateczna nazwa to FOCUS). Jej twórcy zaznajomili gości z systemem urządzenia, a także pokazali grę The Legend of Zelda: Breath of the Wild działającą w wyższej rozdzielczości ze znacznie większą liczbą klatek na sekundę. Nie wiemy jednak, czy tytuł ten doczeka się specjalnej wersji na nową konsolę. Mowa jest w końcu wyłącznie o demie technologicznym.

Co więcej, oliwy do ognia dolał serwis VGC, którego źródła donoszą także o drugim demie prezentowanym przez Nintendo. Producent podobno uruchomił za pomocą nowej konsoli popularne demo The Matrix Awakens działające na silniku Unreal Engine 5. Jak wiemy, pierwotnie zostało ono wydane w 2021 r. w celu zaprezentowania mocy PlayStation 5 i Xbox Series X. Omawiane demo rzekomo działało z wykorzystaniem techniki DLSS od NVIDII, a także zaawansowanego ray tracingu. W rezultacie całość miała prezentować poziom graficzny zapewniany przez wspomniane konsole obecnej generacji. Wygląda więc na to, że następca Switcha jednak nie będzie tak ograniczony pod względem technologicznym, jak jeszcze do niedawna powszechnie sądzono. Mimo wszystko warto wstrzymać entuzjazm do momentu gdy poznamy oficjalne możliwości konsoli oraz jej specyfikacją techniczną.

