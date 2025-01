Ninja Gaiden 4 - pierwsza prezentacja wielkiego powrotu słynnej serii. Wchodzi odrestaurowana część druga na Unreal Engine 5

Seria od Team Ninja to w wielu kręgach gra absolutnie kultowa, choć swoje najlepsze lata ma zdecydowanie za sobą. Dla wielu pierwsze odsłony to do dziś absolutny wzór, jeśli chodzi o wymagające sporej wprawy gry akcji. Doczekały się zresztą wznowień, jak Master Collection z 2021 roku. W trakcie tegorocznego Xbox Developer_Direct Microsoft zrobił fanom nie lada niespodziankę, wypuszczając bardzo efektowną zapowiedź nowej odsłony - i nie tylko.

Ninja Gaiden 4 zostało po raz pierwszy zaprezentowane. Co więcej, już teraz dostępne jest Ninja Gaiden 2 Black, finalna wersja tej gry.

A więc to nie Oblivion był wielką niespodzianką ostatniego wieczoru - jak część osób wciąż jeszcze wierzyła. Cóż, wydaje się jednak, że nowy projekt we współpracy Team Ninja i PlatinumGames to niezgorsza nagroda pocieszenia. Ninja Gaiden 4 wprowadzi nas na ulice zniszczonego Tokio i doda nowego bohatera: Yakumo. Nie znaczy to jednak, że zabraknie Ryu Hayabusy. Będzie on nie tylko ważny dla historii, ale pozostanie grywalną postacią. Możemy się spodziewać nowych rozwiązań związanych z rozgrywką w efektownej oprawie i zupełnie nowej lokacji. Premiera odbędzie się na pecetach oraz konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji Ale nie był to bynajmniej koniec świetnych wieści.

Czekając na czwartą część Ninja Gaiden, możemy sobie przypomnieć jedną z poprzednich części, albo zagrać po raz pierwszy w bardzo usprawnionej odmianie. Już teraz dostępna jest finalna wersja drugiej odsłony gry - Ninja Gaiden 2 Black. Remaster został stworzony na Unreal Engine 5, który oprócz znacząco poprawionej oprawy zyskał m.in. grywalne postacie ze spin-offów oraz ulepszony system walki. Grę można już kupić na Steamie oraz w sklepach Sony oraz Microsoftu, jest również dostępna w ramach Game Passa.

