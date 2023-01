NetEase rozwiązuje zespół pracujący nad grami Blizzarda. Zbliża się wyłączenie usług dla chińskich graczy

Po listopadowych doniesieniach o rezygnacji przez Blizzard ze współpracy z firmą NetEase, pojawiły się pierwsze poważne skutki tej decyzji. Chiński podmiot podjął decyzję o rozwiązaniu zespołu zajmującego się grami Blizzarda i powiązanymi usługami sieciowymi. Zwolniono lub przeniesiono niemalże wszystkich deweloperów, z wyjątkiem szczątkowego zespołu pracującego nad wsparciem poszczególnych tytułów oraz twórców Diablo Immortal.

Współpraca pomiędzy amerykańskim studiem, a chińską firmą trwała 14 lat. W świetle podjęcia decyzji o jej nieprzedłużaniu, NetEase został zmuszony do wykonania radykalnych kroków. Deweloperzy pracujący w chińskiej firmie nad grami Blizzarda zostali albo zwolnieni, albo przeniesieni do innych działów. W pracy pozostało jedynie 10 osób, które zajmie się pomocą techniczną dla tytułów Blizzarda przez 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy. Jej termin upływa 23 stycznia. Po tym czasie wszystkie usługi sieciowe w grach Blizzarda na terenie Chin zostaną zawieszone. Co zrozumiałe, wycofane zostaną one także ze sprzedaży w państwie środka. Gracze korzystający z usług amerykańskiego dewelopera, nie zostaną jednak pozostawieni samym sobie. Blizzard deklaruje, że opracowywany jest plan, który pozwoli na zwrot użytkownikom części środków, jakie zainwestowali oni w dostarczane usługi oraz zapewni bezpieczeństwo aktywów i danych graczy.

Wygasająca umowa nie dotyczy Diablo Immortal. Najwyraźniej status najnowszej mobilnej produkcji Blizzarda regulowany jest przez oddzielne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Diablo Immortal, w przeciwieństwie do pozostałych tytułów amerykańskiego dewelopera, był niemal w całości przygotowany właśnie przez NetEase. Zapewne dlatego po 23 stycznia będzie nadal dostępny dla chińskich graczy, a zespół pracujący nad tym tytułem ominą cięcia.

Wygaśnięcie umowy z NetEase ma dosyć poważny charakter. Rynek Państwa Środka, pomimo swoich restrykcyjnych ograniczeń, jest gigantyczny. Odcięcie się od wpływów chińskich graczy może negatywnie odbić się na wynikach finansowych koncernu Activision-Blizzard. Dotyczy to zwłaszcza gry World of Warcraft, która pomimo 18 lat, jakie upłynęły od jej premiery, ciągle przynosi duże zyski. Być może dlatego krążą plotki, że Blizzard pracuje nad umową z innymi chińskimi podmiotami, które miałyby zająć się lokalną dystrybucją jego gier.

