Unia Europejska nie zatwierdziła umowy przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Co to oznacza dla przyszłej fuzji firm?

Temat przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft to jeden z najgorętszych tematów w naszej branży od wielu lat i wygląda na to, że jeszcze przez długi czas będą pojawiały się w sieci kolejne informacje na ten temat. Ze względu na rozmach tej fuzji i kwotę zakupu (69 miliardów dolarów), odpowiednie organy muszą wcześniej wydać zgodę na przeprowadzenie transakcji. Choć obie firmy zdają się być przekonane, że do finalizacji zakupu dojdzie w przyszłym roku, europejscy urzędnicy zdają się nie podzielać tego entuzjazmu.

Unia Europejska na chwilę obecną nie wydała zgody na połączenie Activision Blizzard oraz Microsoftu. Teraz rozpocznie się kolejny etap dochodzenia, który potrwa do marca 2023 roku. Wówczas UE podejmie ostateczną decyzję, czy zgadza się na finalizację zakupu czy też ją zablokuje.

Ostatnie tygodnie to przede wszystkim widoczna determinacja Phila Spencera by przepchnąć transakcję do przodu (obiecywanie, że marka Call of Duty na zawsze pozostanie na PlayStation), z kolei Sony i Jim Ryan robią wszystko, by udowodnić, że przejęcie Microsoftu będzie miało realny wpływ na przyszły rynek gier, co negatywnie odbije się na marce PlayStation. Europejskie instytucje wydają się podzielać niepokój Sony. Z początku Wielka Brytania rozpoczęła kolejną fazę dochodzenia, a teraz także Unia Europejska wstępnie zablokowała przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, o czym możemy przeczytać w oficjalnej notatce prasowej.

Komisja Europejska rozpoczyna od tego momentu szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Komisja Europejska obawia się, iż proponowane przez Microsoft przejęcie może ograniczyć konkurencję na rynkach dystrybucji gier wideo na konsole i komputery osobiste (PC) oraz systemów operacyjnych dla PC. Pomimo zapewnień Phila Spencera, Komisja Europejska ma obawy, że finalizacja tej transakcji doprowadzi do sytuacji, w której Microsoft zacznie blokować niektóre gry na platformy nie należące do przedsiębiorstwa (mowa tutaj przede wszystkim o Call of Duty). Drugi etap dochodzenia potrwa do 23 marca 2023 roku i wówczas otrzymamy ostateczną ocenę Komisji Europejskiej, która zakończy się akceptacją oferty lub jej zablokowaniem.

Źródło: Unia Europejska