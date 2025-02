Najlepiej sprzedające się smartfony w ostatnim czasie. Na podium ponownie stanęły modele od Apple oraz Samsunga

Pierwszy kwartał 2024 roku jest już za nami, a w internecie właśnie pojawiły się statystyki dotyczące globalnej sprzedaży smartfonów. Po raz kolejny za ich przygotowanie odpowiada firma Counterpoint, która cyklicznie udostępnia takie zestawienia. Ranking dziesięciu najlepiej sprzedających się urządzeń w podanym okresie ponownie został zdominowany przez markę Apple. Statystyki coraz bardziej pokazują, że ludzie w większym stopniu są skłonni kupować flagowe sprzęty.

Spośród dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów w 1 kw. 2024 roku aż połowa pochodzi od Apple. Reszta urządzeń należy z kolei do Samsunga. Statystyki zdradzają również, że coraz więcej osób skłania się ku zakupowi droższego, flagowego smartfona, który wystarczy im na dłuższy czas.

Pierwszy raz w historii wszystkie urządzenia w rankingu obsługują łączność 5G, choć nie jest to zbyt zaskakujące. Pierwsze miejsce w statystykach sprzedażowych z ubiegłego kwartału 2024 roku należy do modelu Apple iPhone 15 Pro Max, co jest dosyć sporą zmianą, ponieważ rok temu analogicznie lepiej sprzedawał się podstawowy model. Na drugim i kolejnych dwóch miejscach także zasiadają smartfony od Apple, jednak po raz kolejny nie ma wśród nich edycji Plus. Nieco słabsze zainteresowanie tymi modelami widzi zapewne sama firma, więc już niebawem, zamiast wersji Plus ma się pojawić wariant Slim.

Piątym smartfonem, który może się pochwalić bardzo dobrą sprzedażą, jest flagowa propozycja od Samsunga, a mianowicie Galaxy S24 Ultra — widać więc, że marketing związany z AI faktycznie przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe, wszak w poprzednim roku Samsung Galaxy S23 Ultra nie wypadł tak dobrze. Następne miejsce w rankingu zajmuje Samsung Galaxy A15 5G, a więc bardzo budżetowy model, a zaraz za nim kroczy całkiem udany Samsung Galaxy A54. Siedem z dziesięciu smartfonów zalicza się do kategorii "Premium Smartphone", co wskazuje na to, że ludzie chętniej wybierają droższe smartfony niż rok temu.

Źródło: Counterpoint