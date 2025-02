Historyczny moment dla Apple. Firma stała się nowym królem na rynku smartfonów, a Samsung traci pozycję lidera

W branży mobilnej królował do tej pory jeden producent, który od wielu lat zajmował pozycję lidera pod względem sprzedaży smartfonów i udziału na rynku - mowa oczywiście o Samsungu. Jego największym rywalem była firma Apple, która stale deptała mu po piętach, natomiast nigdy nie była w stanie go wyprzedzić w kwestii omawianych statystyk w skali roku. Jednak nic obecnie nie trwa wiecznie, więc przyszedł czas na gruntowne zmiany.

Po wielu latach firma Apple wychodzi na prowadzenie w kwestii udziału na rynku i sprzedaży swoich smartfonów. Samsung musi ustąpić miejsca nowemu królowi w branży mobilnej.

Omawiane (wstępne) statystyki pochodzą od spółki International Data Corporation (IDC), która zestawiła firmy mające największe udziały na rynku smartfonów. Już w czwartym kwartale 2023 roku przedsiębiorstwo Apple mogło się pochwalić zarówno większą ilością dostaw od innych, jak i ogólnym udziałem na rynku. Natomiast po raz pierwszy w skali całorocznej firma wysunęła się na prowadzenie, kończąc wspomniany rok z 20,1% udziałem, co jest wzrostem o 3,7% w porównaniu do 2022 roku. Nie najlepiej poradził sobie Samsung, który do tej pory był liderem na rynku, gdyż tym razem zanotował negatywne statystyki - udział firmy na rynku wyniósł 19,4%, co jest wynikiem o 13,6% gorszym, jeśli spojrzymy na poprzedni rok. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w przypadku Samsunga mamy do wyboru smartfony z wielu półek cenowych, a najtańsze modele kupimy już za kilkaset złotych. Zupełnie inaczej sprawy mają się u Apple, gdzie niemalże za każdy model musimy wydać naprawdę sporo pieniędzy.

Statystyki pokazują również kolejnego zwycięzcę, którym okazał się Transsion, będący w posiadaniu trzech marek smartfonów: Tecno, itel i Infinix. W tym wypadku udziały firmy na rynku są aż o 30,8% większe (porównując ten sam analogiczny okres, co w przypadku Apple i Samsunga). Zmiany w branży mobilnej są więc naprawdę spore, a aktualny 2024 rok może tylko je pogłębić. Klienci coraz bardziej skłaniają się ku smartfonom z wyższej, ale również niezmiennie ze średniej półki, co dobitnie pokazuje przykład Transsion. Analizując sytuację Apple, niektórzy mogą dojść do wniosku, że mówimy o niewielkiej przewadze nad Samsungiem i minimalnych różnicach w statystykach udziału na rynku. Natomiast kiedy zestawimy dane dotyczące procentowego wzrostu/spadku w skali roku, całość wygląda już nieco inaczej, gdyż Samsung jako jedyna firma zanotował wspomniany 13,6% spadek w udziałach rynkowych.

Źródło: International Data Corporation