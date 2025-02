Microsoft jest o krok od trwałego wyprzedzenia Apple w kategorii najwyższej kapitalizacji giełdowej

Na świecie próżno szukać firm, które pod względem kapitalizacji giełdowej przewyższałyby Apple oraz Microsoft. Dwaj giganci toczą ostatnio zaciekłą walkę o zajęcie pierwszego miejsca. Od dłuższego czasu to Apple triumfowało, ale sytuacja zaczyna się zmieniać. Wkrótce to firma z Redmond może stać najdroższą spółką na rynkach światowych. Duża w tym zasługa wkładu, jaki przedsiębiorstwo ma w rozwój i upowszechnienie technologii bazujących na AI.

Microsoft w ostatnich kilkudziesięciu godzinach stał się na chwilę najdroższą spółką na świecie. Możliwe jest, że nieodległej przyszłości przejmie ten tytuł na dłuższy czas od firmy Apple.

Na chwilę obecną Microsoft zajmuje ciągle drugą pozycję z kapitalizacją na poziomie 2,86 bln dolarów. Strata do Apple jest jednak stosunkowo niewielka. Firma z Cupertino może pochwalić się kapitalizacją 2,89 bln dolarów. Warto odnotować, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach Microsoftowi udało się na krótką chwilę wskoczyć na fotel lidera. Podobnie było w 2020 i 2021 roku, kiedy bardzo dużo firm i organizacji przeszło na tryb pracy zdalnej. Przy utrzymaniu obecnych trendów technologicznych, wydaje się, że jedynie kwestią czasu jest trwałe przejęcie pierwszego miejsca przez Microsoft. Przedsiębiorstwo od pewnego czasu jest postrzegane jako technologiczny lider, w czym niemałą zasługę ma rozwój sztucznej inteligencji.

Apple pierwszą pozycję w rankingu zawdzięcza przede wszystkim swoim flagowym produktom, czyli smartfonom iPhone. Wielu obserwatorów krytykuje jednak dosyć ograniczoną paletę zmian w kolejnych generacjach sprzętu. Microsoft od dłuższego czasu nie jest obecny na rynku smartfonów, ale nadrabia to między innymi sukcesami na polu upowszechniania sztucznej inteligencji czy w rozwoju usług chmurowych. Kwestią otwartą pozostaje, jaki wpływ na kursy giełdowe będzie miała premiera gogli Apple Vision Pro, ale z racji, że jest to produkt dosyć niszowy, można mieć wątpliwości, czy będzie czynnikiem napędzającym znaczące wzrosty. Ewentualna porażka produktu może z kolei mieć wyraźny wpływ na spadek kursu akcji, ponieważ rzutowałoby to negatywnie na prestiż spółki.

Źródło: Windows Central, Companies Market Cap