MSI Roamii BE Wi-Fi 7 - nowe systemy Mesh ze wsparciem sieci przewodowej 10 Gb/s. Będą też gamingowe routery RadiX

Chwilę temu informowaliśmy o oficjalnym zatwierdzeniu wszystkich specyfikacji i wprowadzeniu standardu Wi-Fi 7. Wspomnieliśmy, że urządzenia wykorzystujące nową generację sieci bezprzewodowych są już tuż, tuż. Nie myliliśmy się, gdyż teraz MSI wypuściło routery dla graczy z serii RadiX oraz nowe systemy Mesh z serii Roamii BE, które obsługują sieci przewodowe LAN o prędkościach do 10 Gb/s. Szykuje się solidny sprzęt sieciowy dla zaawansowanych użytkowników.

MSI szybko wskoczyło w nowy standard Wi-Fi 7 wraz z sześcioma produktami z serii Roami BE oraz RadiX, które mają przynieść niespotykane dotąd prędkości bezprzewodowego przesyłu danych.

Wi-Fi 7 (802.11be) w skrócie ma zaoferować prędkości 46 Gb/s przy obsłudze wszystkich trzech częstotliwości i dużo nowych funkcji, o czym piszemy więcej tutaj i tutaj. MSI zaprezentowało trzy nowe routery RadiX AXE6600, Radix BE22000 oraz RadiX AX6600. Wszystkie są dedykowane graczom i oferują funkcję AI QoS, która może zmniejszyć ping o nawet 90%. Zdecydowanie jednak więcej wiemy o nowych systemach Mesh: Roamii BE MAX, Roamii BE Pro i Roamii BE Lite. Seria ma być przystosowana do streamingu treści 4K i 8K, wymagających gier online oraz rozrywki AR i VR. Najnowsza technologia Wi-Fi 7 obejmuje szersze pasma do częstotliwości 320 MHz, co ma przełożyć się na 4,8 razy większe prędkości i mniejsze opóźnienia niż starsze produkty sieciowe MSI. Dodatkowo "wieże" mają możliwość komunikowania się ze sobą za pośrednictwem bezprzewodowego MLO lub łączności przewodowej LAN aż do 10 Gb/s.

Roamii BE Lite zaproponuje klientom prędkości do 5 Gb/s, a mocniejsza wersja z dopiskiem Pro już 11 Gb/s. Natomiast najmocniejszy przedstawiciel rodziny oferuje 21 Gb/s. Dodatkowo każda urządzenie zostało wyposażone w technologię FortiSecu, która ma izolować sieć IoT, blokować niechciane połączenia, jak i ogólnie zabezpieczać oraz ochraniać wszystkie podłączone urządzenia. Warto zauważyć, że wszystkie wymienione produkty możemy połączyć ze sobą, więc nie ma problemu, by przemieszać słabsze i mocniejsze urządzenia sieci Mesh. Co ciekawe znamy już ceny proponowane przez producenta i kolejno od najsłabszego do najmocniejszego przedstawiciela są to: 299 dolarów, 399 dolarów i 499 dolarów. Rzecz jasna mówimy tutaj o zestawach po dwie "wieże", choć za niedługo powinna być możliwość również zamówienia pojedynczej sztuki, aby np. uzupełnić już posiadany zestaw.

