Wi-Fi 7 - oficjalny debiut nowego standardu łączności bezprzewodowej. Pierwsze urządzenia już w drodze

Doczekaliśmy się oficjalnej certyfikacji nowego standardu łączności Wi-Fi 7 przez organizację Wi-Fi Alliance. Oznacza to, że nowa generacja może wkroczyć na rynek konsumencki, a pierwsze urządzenia, które będą wyposażone w ten moduł, szykują się do swojego debiutu. W porównaniu z poprzednią wersją mamy do czynienia z dość dużym krokiem naprzód, wszak Wi-Fi 7 ma nam do zaoferowania o wiele więcej praktycznie na każdej płaszczyźnie.

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) już oficjalnie jest najnowszym standardem łączności bezprzewodowej, który może być powszechnie wykorzystywany. Nowość zaoferuje nam o wiele większą przepustowość, a także mniejsze opóźnienia.

Jedną z największych zmian jest prędkość, jaka może być osiągana przy pomocy Wi-Fi 7, gdyż mówimy tu o wartości do 46 Gb/s. W przypadku Wi-Fi 6 jest to maksymalnie 9,6 Gb/s, więc możemy mówić o sporym kroku naprzód. Na dodatek obecna generacja może skorzystać z tzw. MLO (Multi-Link Operation), a więc funkcji, która umożliwi nam jednoczesne korzystanie ze wszystkich dostępnych pasm częstotliwości (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) i automatyczne przełączanie się pomiędzy nimi, aby osiągnąć jak najlepszą prędkość w przesyłaniu lub odbieraniu danych. Przełoży się to również na mniejsze opóźnienia i lepszą stabilność połączenia.

Jednak aby skorzystać z omawianych nowości, zarówno nasze urządzenie, jak i router, z którym je łączymy, muszą mieć na pokładzie moduł Wi-Fi 7. Warto przytoczyć, że wspomniane niskie opóźnienia mogą się bardzo przydać w technologii VR, kiedy przesyłamy obraz pomiędzy komputerem a naszymi goglami. Wi-Fi 7 może także skorzystać z szerokiego kanału 320 MHz. Oczekuje się, że jeszcze w 2024 roku na rynek wkroczy 233 mln urządzeń, które skorzystają z nowego standardu, a do końca 2028 roku ma to być już 2,1 mld. Na tegorocznych targach CES 2024 już zaprezentowano wiele sprzętów, które wyposażono w tytułowy moduł Wi-Fi 7.

Źródło: Wi-Fi Alliance