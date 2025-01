Standard Wi-Fi 7 coraz bliżej. Już wkrótce doczekamy się połączeń bezprzewodowych o dużo wyższej szybkości

Bezprzewodowe połączenia sieciowe przeszły długą drogę od ich debiutu w 1997 roku do czasów współczesnych. Standard Wi-Fi 6 jest obecny na rynku już od czterech lat, zatem pora na premierę jego kolejnej wersji. Organizacja Wi-Fi Alliance jest na ostatniej prostej do wypuszczenia Wi-Fi 7. Nowy standard zostanie w pierwszej kolejności przyjęty przez firmy, ale docelowo powinien upowszechnić się także wśród zwykłych użytkowników.

Jak podaje Wi-Fi Alliance, standard Wi-Fi 7 będzie sfinalizowany do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Pozwoli on na bezprzewodowe połączenia sieciowe o szybkości nawet 46 Gb/s.

Choć Wi-Fi Alliance podaje, że sfinalizowanie standardu Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku, to już od pewnego czasu na rynku pojawiają się pierwsze urządzenia, które go wspierają. Dotyczy to przykładowo routerów czy płyt głównych. Główną zaletą Wi-Fi 7 będzie szybkość. Zaoferuje on bowiem połączenia o transferze do 46 Gb/s. Dla porównania Wi-Fi 6 cechuje się szybkością do około 10 Gb/s. To oznacza ponad czterokrotny wzrost. Nowy standard może zatem w odpowiednich warunkach stanowić dobrą alternatywę dla połączeń kablowych. Wi-Fi 7 korzysta z trzech częstotliwości: 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.

Urządzenia, które wykorzystują najnowszą wersję standardu na razie bazują nie na ostatecznej specyfikacji Wi-Fi 7, a na tak zwanym szkicu lub projekcie (draft). Oczywiście docelowo nie będzie oznaczało to gorszej funkcjonalności, ponieważ finalna wersja standardu zostanie zaimplementowana do większości z nich za pomocą aktualizacji firmware. Wi-Fi 7 ma zapewniać optymalne doświadczenie także w przypadku urządzeń AR i VR, poprzez minimalizację opóźnień w przesyłaniu danych. Standard sprawdzi się też w chmurach obliczeniowych, urządzeniach IoT, a także wszędzie tam, gdzie jest duże zagęszczenie sieci bezprzewodowych.

Źródło: Tom's Hardware