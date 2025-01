MSI połączyło siły z Ubisoftem i przy zakupie sprzętu dostaniemy Assassin's Creed: Mirage. Jest jednak pewien warunek

MSI wraz z Ubisoftem przygotował niespodziankę dla graczy, którzy planują wymienić swój gamingowy laptop lub podłączyć swojego PC do nowszego sprzętu. Za niedługo wraz z zakupem wybranego produktu od MSI dostaniemy również kod aktywacyjny do nadchodzącego hitu od francuskiego studia. Mowa tutaj rzecz jasna o Assassin's Creed: Mirage, który będzie miał premierę już za kilka dni. Jest jednak w tym wszystkim pewien warunek.

MSI zaoferuje przy zakupie wybranych produktów kod aktywacyjny do gry Assassin's Creed: Mirage już od 5 października. Jest jednak pewien warunek.

Już od 5 października wraz z wybranymi sprzętami od MSI: gamingowymi laptopami, routerami sieciowymi i gamingowymi monitorami, otrzymamy kod aktywacyjny do gry Assassin's Creed: Mirage. Jest jednak pewien warunek, gdyż promocją zostały objęte jedynie laptopy oparte o procesory Intela 13. generacji. Bez wątpienia jest to następstwo optymalizacji promowanej i nadchodzącej gry pod układy firmy z Santa Clara.

Warto wspomnieć, że oprogramowanie MSI Mystic Light obsługujące podświetlenie LED RGB w gamingowych laptopach może w dynamiczny sposób dostosowywać kolory i natężenie w oparciu o sceny i sytuacje w rzeczywistej grze. Według tajwańskiej firmy ma to wzbogacić wrażenia z rozgrywki, które od tej pory mają być wizualną i sensoryczną ucztą dla oczu i rąk. Jeżeli planujesz zakup któregoś z wyżej wymienionych sprzętów, to polecamy zaczekać do 5 października, gdyż MSI jeszcze nie udostępniło konkretnej listy produktów.

Źródło: MSI