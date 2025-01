Wymagania sprzętowe Assassin's Creed Mirage PC - nadchodząca gra doczeka się optymalizacji pod układy Intela

Za nieco ponad dwa tygodnie do sprzedaży trafi Assassin's Creed Mirage, w której trafimy do IX-wiecznego Bagdadu i jednocześnie powrócimy do wielu mechanik z pierwszych gier tej serii. Assassin's Creed Mirage już jakiś czas temu otrzymał złoty status, co oznacza zakończenie głównych prac nad tytułem. Jednak dopiero teraz Ubisoft opublikował oficjalne wymagania sprzętowe komputerowej wersji, jednocześnie ujawniając szczegóły PC-owego portu. Wygląda na to, że gra jest ściśle optymalizowana pod układy Intela.

Ubisoft opublikował wymagania sprzętowe gry Assassin's Creed Mirage oraz nowy trailer, skupiający się na komputerowej wersji gry. Z materiału jasno wynika, iż AC: Mirage został zoptymalizowany pod układy Intela - procesory 13. generacji oraz karty graficzne ARC.

Ubisoft podzielił wymagania na cztery grupy, omawiając przy tym konkretny poziom detali, rozdzielczość oraz płynność. Do niskich ustawień graficznych potrzebujemy takich procesorów jak Intel Core i7-4790K (lub Intel Core i5-8400, jeśli parujemy procesor z kartą graficzną Intel ARC) oraz AMD Ryzen 5 1600. Co do kart graficznych to wymagania są relatywnie niskie - tutaj potrzebujemy modeli NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470 (4 GB) lub Intel ARC A380. Do wysokich detali w Full HD potrzebujemy z kolei takich kart jak GeForce GTX 1660 Ti, Radeon RX 5600 XT czy ARC A750. Jeśli zamarzy nam się gra w 4K i 60 klatkach na sekundę na detalach ultra, wówczas potrzebujemy m.in. GeForce RTX 3080 (10 GB) lub Radeona RX 6900 XT.

Minimum Recommended Enthusiast Ultra Procesor Intel Core i7-4790K

Intel Core i5-8400 (dla kart graficznych Intel ARC z ReBar)

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 570

Intel ARC A380 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel ARC A750 NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel ARC A770 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB

AMD Radeon RX 6900 XT Pamięć RAM 8 GB (Dual Channel) 8 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) Miejsce na dysku 40 GB (SSD) 40 GB (SSD) 40 GB (SSD) 40 GB (SSD) Detale gry Niskie detale

1920 x 1080

30 FPS Wysokie detale

1920 x 1080

60 FPS Wysokie detale

2560 x 1440

60 FPS Ultra detale

3840 x 2160

60 FPS System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12

Jednocześnie Ubisoft opublikował materiał wideo, prezentujące najważniejsze aspekty komputerowej wersji. Assassin's Creed Mirage został zoptymalizowany pod procesory Intel Core 13. generacji oraz karty graficzne Intel ARC, a także zaoferuje technikę skalowania Intel XeSS (materiały prasowe nie wspominają natomiast ani o DLSS ani o FSR). Nie zabraknie nielimitowanej liczby klatek na sekundę, obsługi HDR, klawiatury i myszy, a także ultrapanoramicznych monitorów oraz konfiguracji połączonych ze sobą wyświetlaczy. Gra będzie miała również wbudowany benchmark do sprawdzenia możliwości poszczególnych zestawów PC. Przypominamy, iż Assassin's Creed Mirage zadebiutuje dokładnie 5 października.

Źródło: Ubisoft