Kilka tygodni temu ogłosiliśmy niecodzienną inicjatywę zorganizowaną wspólnie z firmą Intel - umożliwiliśmy wypożyczenie kilku egzemplarzy karty graficznej Intel ARC A770 Limited Edition naszym czytelnikom, którzy mogli samodzielnie sprawdzić jak aktualnie spisuje się najmocniejszy model w ofercie producenta. Dzisiaj możecie przeczytać o efektach tego eksperymentu. Pięć krótkich lecz treściwych opinii od czytelników PurePC, to ciekawa alternatywa dla klasycznych recenzji, zwłaszcza że podobne akcje zdarzają się raczej nieczęsto. Jak wypadł Intel ARC A770 Limited Edition w domowych warunkach? Czy sterowniki do kart graficznych od Niebieskich zostały już należycie dopracowane? Właśnie tego chcieliśmy się dowiedzieć...

Karty graficzne Intel ARC należące do rodziny Alchemist nie miały łatwego startu, bowiem całkiem potężny hardware był początkowo skutecznie blokowany przez sterowniki. Jednak od momentu premiery wiele się zmieniło, a każda kolejna wersja driverów naprawiała znane problemy i niejednokrotnie radykalnie zwiększała wydajność, szczególnie w starszych tytułach. Niebiescy sumiennie pracowali nadrabiając zaległości, wykonując kawał solidnej roboty w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Opinie wystawione na początku rynkowej kariery układów graficznych Intel ARC dzisiaj można chyba nazwać nieaktualnymi, chociaż odbijają się echem w czeluściach Internetu, co nasza inicjatywa miała skorygować. Właśnie stąd pomysł, aby kilkorgu czytelnikom PurePC wysłać karty graficzne Intel ARC A770 do samodzielnego wyrobienia sobie zdania.

Czytelnicy PurePC testują kartę graficzną Intel ARC A770 Limited Edition - Jak działają nowe i stare gry? Czy jest już stabilnie?

Oprócz spełnienia kilku warunków, związanych głównie z posiadaną platformą sprzętową, żadnych specjalnych wymagań przed uczestnikami nie stawialiśmy. Podstawowe wytyczne i proces weryfikacji miały zagwarantować rzetelne sprawdzenie kart graficznych w warunkach domowych, aby reszta czytelników otrzymała wartościowe opinie. Chodziło przede wszystkim o swobodne sprawdzenie produktu, który powinien obronić się samemu. Ewentualne wskazania problemów z kompatybilnością czy spadkami wydajności, również będą stanowić cenne informacje dla Intela, dlatego wybór gier zostawiliśmy w większości testerom. Jeżeli taka inicjatywa się spodoba, jest wielce prawdopodobne iż otworzy nowy rozdział dla społeczności PurePC, która otrzyma możliwość testowania różnych sprzętów w przyszłości.

Sam jestem niezmiernie ciekawy, jak karty graficzne Intel ARC A770 wypadną w rękach naszych czytelników, a także jak poradzą sobie z opracowaniem metodyki pomiarowej. Efekty możecie przeczytać na kolejny stronach. Dodam tylko, że Intel ARC A770 posiada solidne podstawy - dysponuje mocną specyfikacją rdzenia (256 TMU / 128 ROP), jednostkami przyspieszającymi ray tracing, autorskim upscalingiem XeSS będącym odpowiedzią na DLSS i FSR, obsługuje też sprzętowy enkoder AV1. Sporym atutem jest również obecność 16 GB pamięci graficznej na 256-bitowje magistrali, a patrząc przez pryzmat ostatnich premier konkurencji, nawet interfejs PCI-Express 4.0 x16 można traktować jako wyróżnik. Dlatego Intel ogromny nacisk kładzie teraz na dopracowanie sterowników, aby ujarzmić wydajność i przekuć w realne wyniki.