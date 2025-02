MSI Modern MD242UPW - niewielki monitor 4K do biura. Plus prezentacja komputerów MSI MEG Trident X2 oraz MSI Cubi 6 1M

Wcześniej omówiliśmy już wszystkie monitory firmy MSI, przeznaczone dla graczy, a które zostały zaprezentowane na stoisku firmy na targach CES 2024 w Las Vegas. Nie są to jednak wszystkie nowości, bowiem nie zabrakło również propozycji ukierunkowanych bardziej pod wykorzystanie w biurach. Ciekawym monitorem będzie tutaj MSI Modern MD242UPW, który z jednej strony jest niewielkim urządzeniem, ale z drugiej zaoferuje rozdzielczość 4K. Oprócz tego w Europie pojawią się dwa gotowe zestawy komputerowe - biurowy MSI Cubi 6 oraz gamingowy MSI MEG Trident X2. Finalnie MSI zaprezentowało także efekty współpracy z firmą Capcom, a która to powiązana jest z 20-leciem marki Monster Hunter.

Firma MSI na targach CES 2024 w Las Vegas zaprezentowała cztery nowe monitory, skierowane przede wszystkim do użytku w biurach. Mowa o modelach MSI Modern MD242UPW, Modern MD273QXP, Modern MP251 oraz Modern PRO MP161 - ten ostatni jest monitorem przenośnym. Oprócz tego pokazano kilka nowych zestawów komputerów, z czego dwa trafią do Europy: biurowy MSI Cubi 6 oraz gamingowy MEG Trident X2.

Dla osób, które preferują mniejsze monitory, ale jednocześnie o większej rozdzielczości (a więc z wyższym PPI), producent przygotował ciekawostkę w postaci modelu Modern MD242UPW. Oferuje on 23,8" wyświetlacz IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Nie brakuje tutaj zgodności z normą HDR10 (plus monitor posiada certyfikat VESA DisplayHDR 400) oraz niskiego czasu reakcji (1 ms MPRT). Wśród ciekawszych elementów specyfikacji, warto wyróżnić obecność złącza USB-C z możliwością ładowania mocą do 100 W, a także automatyczny przełącznik KVM. Ciekawą funkcją jest również Eye-Q Check, który przygotowany został dla osób z różnymi wadami wzroku. Celem Eye-Q Check jest informowanie o konieczności odpoczynku i odejściu od ekranu przy dłuższym użytkowaniu.

MSI Modern MD242UPW MSI Modern MD273QXP MSI Modern MP251 MSI Modern MP161 Matryca IPS IPS IPS IPS Przekątna 23,8" (16:9) 27" (16:9) 24,5" (16:9) 15,6" (16:9) Rozdzielczość 3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1080 1920 x 1080 Odświeżanie 60 Hz 100 Hz 100 Hz 60 Hz Zakrzywienie - - - - Czas reakcji 1 ms MPRT 1 ms MPRT 1 ms MPRT 4 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 Luminancja Do 400 nitów Do 400 nitów Do 300 nitów Brak informacji HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, VESA DisplayHDR 400 - - Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD 100 W) 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort (in)

1x DisplayPort (out)

1x USB-C (DP 1.4 / DP 100 W) 1x HDMI 1.4

1x VGA (D-Sub) 1x mini HDMI

2x USB-C (DP 1.2 / PD 15 W) HUB USB 2x USB 2.0 4x USB 3.2 typu A Gen.1 - - Głośniki 3 W (x2) 3 W (x2) 2 W (x2) 1,5 W (x2) Inne funkcje Eye-Q Check, KVM Eye-Q Check

Kamera Full HD

Port Ethernet RJ-45 (Gigabit), KVM Eye-Q Check Przenośny monitor Waga Brak informacji Brak informacji Brak informacji 0,75 kg

MSI przygotowało także coś nowego dla osób, które potrzebują zabrać ze sobą dodatkowy ekran, który łatwo można podłączyć np. do notebooka. MSI Modern MP161 E2, bo o nim mowa, oferuje 15,6-calowy wyświetlacz typu IPS o rozdzielczości 1920 x 1080. Częstotliwość odświeżania to standardowe 60 Hz, natomiast czas reakcji sięga 4 ms (GtG). Charakteryzuje się również niewielką wagą, wynoszącą 750 gramów. Do dyspozycji oddano dwa porty USB-C, obsługujące DisplayPort 1.2 oraz z możliwością ładowania mocą do 15 W. Sprzęt zapakowany został w dość charakterystyczne pudełko, które można częściowo rozebrać i stworzyć z tekturowych elementów np. podstawkę pod smartfon. Ten niewielki przenośny monitor posiada z tyłu również mocowanie VESA, by w ten sposób zamontować ekran np. na osobnej podstawie.

MSI MEG Trident X2 14. gen MSI Cubi 6 Procesor Intel Core i7-14700KF

Intel Core i9-14900KF Intel Core 7 150U

Intel Core 5 120U

Intel Core 3 100U Zintegrowany układ - Intel Graphics Dedykowany układ Do MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X - Pamięć RAM Do 128 GB DDR5 5600 MHz

4 sloty U-DIMM 2x SO-DIMM DDR5 5600 MHz (brak informacji o maks. pojemności) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe

1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x M.2 SSD Combo (PCIe 4.0 x4 NVMe / SATA Auto Switch)

2x 2,5" (HDD / SSD)

2x 3,5" (HDD) 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x 2,5" (HDD / SSD) Chipset Intel Z790 Brak informacji Złącza (front) 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (PD 15 W)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Złącza (tył) 2x USB 3.2 typu C Gen.2x2

3x USB 3.2 typu A Gen.2

4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0 (nie działa bez iGPU)

2x Ethernet RJ-45 (1x 2,5 Gbit + 1x 1 Gbit)

1x PS/2

5x Audio-jack 3.5 mm

1x S/PDIF



Wejścia do karty graficznej:

1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.2

2x HDMI 2.0

2x Ethernet RJ-45 (2.5 Gbit) Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45:

2.5 Gbit: Intel I225V

1 Gbit: Intel I219V

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 7 BE200

Bluetooth 5.4 Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit (Intel I225V)

Bezprzewodowa: Intel Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.X Zasilacz 850 W 80 PLUS GOLD PSU

1000 W 80 PLUS GOLD ATX 3.0 (tylko w wersji z GeForce RTX 4090) Zasilacz poza PC Chłodzenie CPU MSI AiO 240 mm (chłodzenie wodne) Standardowe chłodzenie CPU (wentylator + radiator + ciepłowody) Waga 14,06 kg netto / 17,22 kg brutto Brak informacji Wymiary 487,15 x 222,63 x 453,84 mm Brak informacji System Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit

Kolejnym typowo biurowym monitorem będzie MSI Modern MD273QXP, który tym razem wykorzystuje 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, wraz ze 100 Hz częstotliwością odświeżania. Urządzenie tym samym próbuje utrzymać balans pomiędzy rozdzielczością, wielkością ekranu oraz odświeżaniem. Tutaj również nie brakuje portu USB-C z możliwością ładowania mocą do 100 W czy funkcji Eye-Q Check, którą wcześniej opisaliśmy. Monitor oferuje również wbudowane głośniki o mocy 3 W każdy (x2). MSI Modern MD273QXP posiada, oprócz USB-C, także pełnowymiarowy HDMI 2.0 oraz DisplayPort - zarówno w formie portu wejściowego jak również wyjściowego, co umożliwia tworzenie konfiguracji w formacie Daisy Chain. Monitor MSI Modern MD273QXP ma na wyposażeniu również kamerę o rozdzielczości Full HD - ta z pewnością przyda się chociażby podczas wideokonferencji.

Jeśli chodzi o zestawy komputerowe, to do Europy trafią (lub już trafiły, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej z omawianych konfiguracji) dwa gotowce - MSI MEG Trident X2 oraz MSI Cubi 6. Ten pierwszy wykorzystuje procesory Intel Core 14. generacji, maksymalnie w opcji z Intel Core i9-14900KF oraz z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000, włącznie w flagowym GeForce RTX 4090. Komputer posiada specjalny, dotykowy panel na froncie obudowy, który pozwala np. monitorować parametry pracy podzespołów (temperatury, taktowanie), ustawiać OSD, modyfikować sposób podświetlenia (Mystic Light), czy automatycznie aktywować tryb gry. Komputer jest dość mocno zabudowany i za bardzo nie mamy wglądu w jego wnętrze. Do chłodzenia procesora wykorzystywany jest tutaj system AiO 240 mm (chłodzenie wodne).

Drugi zestaw to MSI Cubi 6, który jest następcą testowanego przez nas nie tak dawno temu modelu Cubi 5. Zestaw, choć w dalszym ciągu niewielki, jednocześnie jest jednak nieco większy od swojego poprzednika. Wykorzystuje teraz procesory Intel Core 100 z generacji Raptor Lake-U Refresh (Core 7 150U, Core 5 120U, Core 3 100U) oraz posiada wbudowany port Thunderbolt 4. Producent deklaruje łatwą możliwość upgrade'u pamięci RAM czy nośnika SSD. MSI Cubi 5 obsługuje teraz pamięci SO-DIMM typu DDR5 5200 MHz, posiada także dwa porty M.2 dla SSD PCIe 4.0 oraz dodatkowy slot 2,5" dla HDD lub kolejnego SSD. Front komputera oferuje dwa porty USB 3.2 typu A Gen.2, czytnik kart pamięci microSD, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz przycisk włączający PC. Z tyłu z kolei znajdziemy dwa porty Thunderbolt 4, po dwa HDMI 2.0 (co umożliwia skorzystanie łącznie z czterech ekranów 4K jednocześnie), dwa złącza USB 3.2 typu A Gen.2, dwa porty sieciowe Ethernet RJ-45 2.5 Gbit oraz gniazdo dla zasilacza. Całość ma pojemność niespełna 1 litra (dokładniej to 0,826 litra).

Ostatnią ciekawostką jest współpraca pomiędzy MSI a studiem Capcom. Z okazji 20 rocznicy istnienia marki Monster Hunter, tajwański producent przygotował szereg unikalnych wizualnie podzespołów komputerowych oraz laptopów, w których wygląd czerpie garściami z popularnej serii gier. Na targach CES 2024 pokazano m.in. płyty główne, monitory, laptopy, gotowe zestawy komputerowe czy karty graficzne. Dla fanów Monster Hunter może to być bardzo miła niespodzianka, tym bardziej że wygląd niektórych z podzespołów potrafi przykuć uwagę. Na kolejnej stronie znajdziecie naszą galerię zdjęć ze stoiska MSI, gdzie prezentujemy omawiane monitory, desktopy oraz podzespoły z motywami z gry Monster Hunter.

Źródło: PurePC