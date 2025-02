MSI MAG A1250GL i A1000GL - prezentacja nowych zasilaczy PCIe 5.1 i mocarnie chłodzonego dysku SSD M.2 MSI SPATIUM M580

MSI w tym roku postanowiło wręcz hurtowo zaprezentować swoje nowości na targach CES 2024 w Las Vegas, między innymi nowe zasilacze z serii MAG zgodne ze standardem PCIe 5.1, nowe wentylatory MPG EZ120 ARGB i chłodzenia MAG CORELIQUID I wraz z mocarnymi radiatorami dysków SSD M.2 PCIe 5.0, pod nazwą MSI SPATIUM M580. Zerknijmy zatem, co dokładnie przygotowuje dla nas tajwański producent sprzętu komputerowego.

MSI zaprezentowało bardzo szybki dysk SSD SPATIUM M580 M.2 PCIe 5.0, który posiada mocarne chłodzenie przywodzące na myśl coolery dla CPU. Jednak to tylko wierzchołek góry sprzętu, jaki tajwańska firma przygotowała w tym roku na targach CES w Las Vegas.

Zasilacze MSI MAG A1250GL i A1000GL to jednostki zgodne ze standardami: PCIe 5.0, PCIe 5.1 i ATX 3.1, a więc na pokładzie znajdziemy nowe wtyczki 12V-2x6 (które tak naprawdę są rewizją niesławnego 12VHPWR). Dodatkowo producent zwraca uwagę, że 16-pinowa wtyczka zasilająca będzie miała dwukolorową konstrukcję, dzięki czemu użytkownicy będą mogli podłączyć zasilanie do swoich kart graficznych i natychmiast stwierdzić, czy wtyczki są dobrze osadzone w gniazdach. Zasilacze powinny wytrzymać krótkotrwały skok mocy GPU do trzykrotności mocy znamionowej i krótkotrwały skok mocy całego systemu do dwukrotności mocy zasilacza. Nadto nowe produkty otrzymały certyfikat 80 PLUS Gold, a ich moce to kolejno 1250 W i 1000 W.

Swoją zapowiedź miały również wentylatory 120 mm z oświetleniem LED: MPG EZ120 ARGB. Nowa seria produktów ma bezpośrednie konotacje z Project Zero, gdyż idea ukrytych przewodów również tutaj doprowadziła do integracji rozwiązania daisy chain, czyli łańcuchowego łączenia wentylatorów. Dołączony do zestawów Control Hub może obsłużyć do 18 wentylatorów, które można podzielić na dwie grupy, aby uzyskać lepszą kontrolę nad konfiguracją chłodzenia. Nadto wentylatory są zgodne ze złączami JAF1, które odnaleźć możemy na takich płytach głównych jak te z serii Z790 MAX. Sam wentylator według zapewnień producenta ma cechować się prędkościami do 2000 RPM i poziomem hałasu w okolicach 28,7 dB(A).

MSI SPATIUM M580 to dysk SSD M.2 na interfejs PCIe 5.0 wyposażony w mocarnie wyglądające hybrydowe chłodzenie FROZR LIQUID, które składa się z dopasowanej pompki wodnej i rurek, które cyrkulują chłodziwo przez całkiem okazały radiator, który jest chłodzony przez wentylator z podświetlanym logo MSI. Sama jednostka ma cechować się prędkościami odczytu i zapisu do 14 000 MB/s i 12 000 MB/s, a w niedalekiej przyszłości otrzymać mamy trzy wersje pojemnościowe: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Warto zauważyć, że zapowiedziane zostały również chłodzenia AIO z serii MAG CORELIQUID I, które będą posiadały efekt lustra nieskończoności na bloku wodnym i ulepszone wentylatory ARGB drugiej generacji. Producent zaprezentował jak na razie tylko wersje 360 mm.

Źródło: MSI, PurePC