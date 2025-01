Kto napisał książkę, którą czytasz? Człowiek, czy może AI? Nowy certyfikat od Authors Guild ma pomóc w tej kwestii

Od pojawienia się chatbota ChatGPT na rynku powstało mnóstwo innych rozwiązań, które pozwalają ludziom generować niemalże dowolne treści. Niestety część osób zaczęła korzystać z tej technologii do tego, aby wydawać "własne" książki np. na popularnej platformie Amazon. Nie była to więc komfortowa sytuacja dla prawdziwych pisarzy. Pewne stowarzyszenie postanowiło, że pomoże autorom udowodnić, że to oni napisali swoją książkę, a nie tzw. sztuczna inteligencja.

Jaką książkę napisała tzw. AI, a którą człowiek? Aktualnie nie w każdym przypadku jest to łatwe do określenia. Stowarzyszenie pisarzy Authors Guild chce to zmienić, oferując certyfikat Human Authored.

Authors Guild to najstarsze (założone w 1912 roku), a zarazem największe amerykańskie stowarzyszenie pisarzy. Celem tej organizacji jest np. ochrona praw autorskich. Uruchomiony właśnie projekt Human Authored pozwoli autorowi udowodnić, że jego książka została napisana przez człowieka, a nie przez "sztuczną inteligencję". Książka będzie mogła bowiem otrzymać certyfikat o tej samej nazwie. Dozwolone jest jednak korzystanie z obecnych narzędzi "AI" do "sprawdzenia pisowni i gramatyki lub też do przeprowadzenia burzy mózgów i badań".



fot. mirkostoedter (Pixabay)

O taki certyfikat mogą się aktualnie ubiegać tylko członkowie organizacji Authors Guild, a zarazem jest on dostępny wyłącznie dla książek mających jednego autora. Z czasem zakres programu obejmie również książki mające wielu autorów, którzy nie należą do omawianego stowarzyszenia. Każdy otrzymany certyfikat Human Authored będzie widoczny w publicznej bazie danych, więc łatwo będzie można zweryfikować, czy jest on autentyczny. Wszystkie przydatne informacje znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: The Verge, CBC, ikona: SyafriStudio, fot. mobilna: jarmoluk