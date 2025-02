Kioxia i Western Digital w natychmiastowym trybie wstrzymują rozmowy dotyczące fuzji

Kilka miesięcy temu świat obiegła informacja, że Western Digital i Kioxia przygotowują się do fuzji. Rozmowy były już na bardzo zaawansowanym etapie i wydawało się, że nic nie zmieni decyzji obu przedsiębiorstw. Według najnowszych doniesień fuzja została jednak całkowicie wstrzymana. Swoje zastrzeżenia zgłosiła firma SK hynix, która jest pośrednio współwłaścicielem Kioxii. Do połączenia prawdopodobnie nigdy nie dojdzie.

Do fuzji firm Kioxia i Western Digital najprawdopodobniej nie dojdzie. Wstrzymało ją SK hynix, które za pośrednictwem konsorcjum Bain Capital jest współwłaścicielem pierwszego z wymienionych podmiotów.

O rozmowach pomiędzy Western Digital i Kioxią informowaliśmy w styczniu oraz maju bieżącego roku. Obie firmy miały już nawet dojść do porozumienia w sprawie udziałów w nowo powstałym podmiocie. Dlatego decyzja o wstrzymaniu rozmów jest tak zaskakująca. Western Digital poinformowało swojego partnera, że do fuzji nie dojdzie. Głównym powodem jest brak zgody ze strony SK hynix. Koreańskie przedsiębiorstwo zainwestowało do tej pory około 2,67 mld dolarów w konsorcjum Bain Capital, które nabyło większość udziałów firmy Kioxia w 2018 roku. Potencjalna fuzja z Western Digital mogłaby doprowadzić do osłabienia pozycji rynkowej SK hynix i wpłynąć na przyszłą współpracę z Kioxią.

Warto odnotować, że Kioxia i Western Digital zajmują odpowiednio drugą i czwartą pozycję na rynku pamięci NAND flash. Skonsolidowany podmiot mógłby nawiązać równorzędną walkę z Samsungiem. Nie można wykluczyć także możliwości, że decyzja SK hynix jest częściowo motywowana politycznie. SK hynix jest firmą koreańską, a również koreański Samsung ma najsilniejszą pozycję na tym rynku. Z pewnością zatem nie jest w interesie tego kraju przyzwolenie na powstanie poważnej konkurencji i docelowo odebranie Samsungowi palmy pierwszeństwa. Zarówno Western Digital, jak i Kioxia, zapowiadają dalszą współpracę przy produkcji pamięci NAND flash i opracowywaniu nowych procesów technologicznych.

