Kioxia i Western Digital intensyfikują rozmowy na temat fuzji. Znamy wstępną strukturę udziałów w nowo powstałym podmiocie

Na rynku pamięci NAND panuje dosyć duża konkurencyjność. Choć na czele znajduje się Samsung, to spore udziały mają też firmy Micron, SK hynix, Kioxia czy Western Digital. Dwa ostatnie z wymienionych podmiotów zaangażowały się mocno w rozmowy, których bezpośrednim efektem może być fuzja. Choć nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, to gdyby transakcja doszła do skutku, nowo powstałe przedsiębiorstwo mogłoby rzucić wyzwanie Samsungowi.

Rozmowy dotyczące potencjalnej fuzji firm Kioxia i Western Digital nabrały w ostatnim czasie tempa. Połączone przedsiębiorstwa miałyby ponad 30% udziałów na rynku pamięci NAND flash.

Obecne udziały Samsunga na rynku pamięci flash są szacowane na około 30%. W przypadku Kioxii i Western Digital jest to odpowiednio około 20% i 15%. Łatwo więc policzyć, że potencjalna fuzja mogłaby doprowadzić do wyłonienia nowego lidera. Jak donosi Reuters, rozmowy dotyczące połączenia firm zostały w ostatnim okresie zintensyfikowane. Sprzyja im nie najlepsza sytuacja w branży, ponieważ oba podmioty ucierpiały w wyniku spadającego popytu i dużych zapasów magazynowych pamięci.

O rozpoczęciu rozmów informowaliśmy już styczniu, ale ostatnio posunęły się one znacząco do przodu. Kioxia posiadałaby 43% udziałów w połączonym przedsiębiorstwie. Western Digital mógłby liczyć na 37%. Reszta pozostałaby w rękach dotychczasowych właścicieli. Portal Reuters zaznacza, że decyzje jeszcze nie zapadły i struktura udziałów może być ostatecznie nieco inna. Istnieją także obawy, że fuzja może napotkać opór ze strony instytucji antymonopolowych w niektórych krajach. Możliwe jest także wydzielenie z Western Digital działu odpowiedzialnego za pamięć NAND flash i połączenie go z Kioxią. W takiej sytuacji dyski twarde byłyby nadal produkowane przez oddzielny podmiot. Rozmowy pomiędzy firmami toczyły się już 2021 roku, ale zostały wtedy zawieszone z powodu rozbieżności w wycenie udziałów.

