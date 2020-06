Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – RPG akcji otrzyma remaster

Nastały czasy remasterów i remake’ów. Kolejni producenci i wydawcy gier coraz chętniej przygotowują odświeżone wersje znanych hitów lub zapomnianych produkcji. Do tych drugich zalicza się Kingdoms of Amalur: Reckoning, RPG akcji w konwencji TPP, który został opracowany pod szyldem firmy Electronic Arts i wydany na początku 2012 roku. Gra nie królowała może na listach sprzedaży, ale w istocie mieliśmy do czynienia z porządną, starczająca na kilkadziesiąt godzin rozgrywki produkcją. Firma THQ Nordic, która wykupiła do niej prawa w 2018 roku, postanowiła o niej przypomnieć graczom remasterem, który przedwcześnie trafił do sklepu Microsoftu, zanim w ogóle doszło do oficjalnej zapowiedzi.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning będzie remasterem RPG-a akcji z 2012 roku. Premiera została zaplanowana na 18 sierpnia bieżącego roku.

Gra 38 Studios oraz Big Huge Games, którzy pracowali m.in. nad serią Rise of Nations, została osadzona w świecie wymyślonym przez pisarza powieści fantasy, R.A. Salvatore’a. Odpowiadał on również za scenariusz. Głównym projektantem był z kolei Ken Rolston, znany z The Elder Scrolls IV: Oblivion. Wcielaliśmy się w stworzoną przez siebie postać i eksplorowaliśmy otwarty świat tytułowego Amalur. W grze główny nacisk położony był na (dynamiczną) walkę, którą możecie zobaczyć na poniższym fragmencie rozgrywki z oryginalnej wersji. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, bo tak nazwano remaster, będzie zawierał wszystkie wydane DLC.

Udostępnione na Microsoft Store screeny pochodzą z wersji zremasterowanej. Co prawda opis sugeruje ulepszoną grafikę, to zmiany nie są szczególnie widoczne. Najprawdopodobniej będą obejmować rozdzielczość i jakość tekstur, a dodatkowo na konsolach tytuł może działać w 60 klatkach na sekundę. Kingdoms of Amalur: Reckoning pierwotnie zadebiutowało na PC, PlayStation 3 i Xboksie 360. Zebrało bardzo dobre oceny wśród krytyków – średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 80-81% w zależności wersji gry. Co prawda niczego jeszcze oficjalnie nie potwierdzono, ale można śmiało założyć, że remaster wyjdzie na PC oraz konsole obecnej generacji. Premiera została wyznaczona na 18 sierpnia 2020 roku. Za remaster odpowiada studio Kaiko Games, które ostatnio opracowało odświeżone wersje gier z serii Darksiders.

