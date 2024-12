Killer Instinct: Anniversary Edition - popularna bijatyka otrzyma nową wersję na PC i konsole Xbox z okazji 10-lecia odsłony

Zespół Double Helix działa na rynku już dobre kilkanaście lat. Nieco głośniej zaczęło być o nim w okolicach powstania jednego z ich pierwszych projektów - Silent Hill: Homecoming. Inna sprawa, że ta część kultowej franczyzy spotkała się z dość mieszanym przyjęciem. Znacznie lepiej poszło im z pracą nad kontynuacją innej uznanej serii - bijatyką Killer Instinct. Od premiery tej udanej gry minęła już przeszło dekada, co stanowi dobrą okazję na ciekawą zapowiedź.

Killer Instinct: Anniversary Edition to zapowiedziana wstępnie wersja gry wzbogacona o pewne dodatkowe elementy.

Kilka dni temu minęło równo 10 lat, odkąd Killer Instinct wylądowało na konsolach Xbox One (wersja na komputery osobiste pojawiła się niespełna trzy lata później). Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi, ale fani tytułu mogą się spodziewać odświeżonej wersji, zawierającej pełną pulę zawartości tego, co już znamy plus sporo nowych elementów. Anniversary Edition kosztować będzie 29,99 dolarów ale posiadacze Killer Instinct: Definitive Edition otrzymają po prostu darmowy update do gry. Choć Definitive Edition App i Xbox KI Classic 1 & 2 nie zostały uwzględnione, osoby mające wspomnianą definitywną wersję będą mogły ją po prostu ściągnąć.

Killer Instinct z sukcesami kontynuowało serię zapoczątkowaną jeszcze w latach 90. i do dziś jest przez wielu uważane za najlepszą bijatykę generacji dzięki świetnej mechanice, komiksowej grafice, chwytliwej ścieżce dźwiękowej i dobrze wprowadzonym funkcjom społecznościowym. Powróciło kilku znanych wojowników - w tym Sabrewuld, Glacius, Jago czy Thunder - ale jednocześnie oczywiście wprowadzono wiele nowych twarzy. Wybierając któregoś ze śmiałków, mierzymy się z kolejnymi przeciwnikami, sterowanymi przez sztuczną inteligencję bądź graczy.

