Jumanji: Wild Adventures - kultowe filmowe uniwersum otrzyma własną grę. Wypuszczono pierwszą zapowiedź

Od filmowego hitu z Robinem Williamsem minęły już całe dekady, ale w roku 2017 roku oraz dwa lata później pojawiły się rebooty z Dwayne'em Johnsonem o podtytułach Przygoda w dżungli oraz Następny poziom. Obie produkcje zyskały całkiem sporą popularność - na tyle, że dostrzeżono potencjał w innym medium. Tym samym jesienią 2019 roku Outright Games wydało pozycję od Funsolve. Opinie były raczej mieszane, a gra zapomniana. Ale wygląda na to, że się tym nie zrażono.

Jumanji: Wild Adventures to trzecioosobowa kooperacyjna gra akcji, w której wcielić się można w bohaterów znanych z filmów. Twórcy wypuścili ostatnio pierwszą zapowiedź, która niestety pozostawia wiele do życzenia.

Tym razem za robotę wzięło się studio Cradle Games. Powracamy do słynnego uniwersum, by odzyskać klejnot o nazwie Oko Jaguara. Wybrać możemy jedną z czterech postaci - są to kolejno Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Mouse Finbar i Shelly Oberon, czyli rzecz jasna cały filmowy komplet. Jumanji: Wild Adventures to seria kolejnych poziomów wymagających przebicia się przez różnych przeciwników, omijania pułapek, levelowania oraz rozwiązywania zagadek, jakie pojawią się po drodze. Zagrać może wspólnie do czterech osób.

Zapowiada się zatem tytuł przeznaczony docelowo do rodzinnych kanapowych sesji. Choć ewidentnie nie miał to być hit sezonu, na razie nie prezentuje się on dobrze nawet w swoim domyślnym przedziale. A szkoda, bo świat Jumanji kryje w sobie tyle możliwości, że aż się prosi o interesujące podejście. Czeka nas tymczasem prawdopodobnie dość typowy przeciętniak na licencji. Tak czy inaczej zagrać będzie można 3 listopada na komputerach osobistych, a także konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Źródło: Youtube, Steam