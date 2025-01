Star Wars: The Old Republic w rękach zewnętrznego studia. EA przerzuca deweloperów do pracy m.in. nad Mass Effect

Star Wars: The Old Republic to udana produkcja MMORPG, która przypadła do gustu także osobom nieprzepadającym za rozgrywką wieloosobową. Tytuł jest jednak już dosyć zaawansowany wiekowo. Swoją premierę miał pod koniec 2011 roku. Wygląda na to, że nadchodzą poważne zmiany w procesie jego rozwoju. Gra ma zostać przejęta przez zewnętrzne studio, a część pracowników BioWare przekierowanych do produkcji nowych odsłon Dragon Age i Mass Effect.

Dalszy rozwój sieciowej gry Star Wars: The Old Republic zostanie przekazany w ręce zewnętrznego studia Broadsword Online Games. Część pracowników znajdzie zatrudnienie u nowego dewelopera, a większość pozostałych trafi do zespołów odpowiedzialnych za serie Dragon Age i Mass Effect.

Jak donosi serwis IGN, firma Electronic Arts jest bliska zawarcia porozumienia ze studiem Broadsword Online Games. Ma ono całkowicie przejąć na siebie ciężar dalszego funkcjonowania i rozwoju Star Wars: The Old Republic. Podpisano już w tym celu list intencyjny, a finalizacja kwestii spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu. Studio Broadsword nie jest zupełnym nowicjuszem na rynku gier online. Zajmuje się już takimi tytułami, jak Ultima Online oraz Dark Age of Camelot, które mają status kultowy wśród określonych grup graczy. Przekazanie produkcji zewnętrznemu studiu na pewno będzie miało wpływ na dalsze losy gry, ale wątpliwe jest, by zmiany były rewolucyjne.

Za bezpośredni rozwój Star Wars: The Old Republic odpowiada obecnie około 70-80 osób. Połowa z nich ma trafić do Broadsword. Spora część pozostałych deweloperów zasili szeregi pracujących nad kolejnymi odsłonami Mass Effect i Dragon Age. Nie jest jednak wykluczone, że niektórzy będą musieli pożegnać się z pracą w BioWare. Warto odnotować, że MMORPG osadzone w uniwersum Gwiezdnych Wojen nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Wydawcą produkcji pozostanie EA i nie ma na razie planów porzucenia jej rozwoju. Wręcz przeciwnie, zapowiedziano już aktualizację 7.3 oraz kolejny sezon trybu PvP. Star Wars: The Old Republic ma status gry F2P. Podstawowa wersja produkcji jest zatem dostępna za darmo, ale posiada mikropłatności.

Źródło: IGN