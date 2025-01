Jak podpisać dokument na telefonie z systemem iOS i Android. Poradnik krok po kroku

Żyjemy w czasach, kiedy wiele spraw można załatwić za pomocą kieszonkowego komputerka, który nosimy w kieszeni i nazywamy smartfonem. Wizyta w urzędzie, zamówienie jedzenia, kupno sprzętu, rozmowy ze znajomymi, publikacje na mediach społecznościowych, słuchanie muzyki, tworzenie dokumentów, odbieranie e-maili, robienie zdjęć, wszystko to i znacznie więcej możemy zrobić, sięgając po niewielką, dotykową płytkę. Z jednej strony to wspaniała sprawa, która zdecydowanie ułatwia życie w wielu sytuacjach, choć już jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że nawet nie zwracamy na to uwagi. Z drugiej strony jest to przekleństwo, które coraz bardziej uzależnia i “odmóżdża”, a na dodatek wiąże się z tym wiele zagrożeń. No, ale nie da się ukryć, że smartfon jest po prostu przydatny.

Autor: Tomasz Duda

Jakiś czas temu opisywałem krótko, jak skanować dokumenty za pomocą telefonu, w dodatku za darmo i bez instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji. A skoro już potrafimy to robić, to może przydać się również szybki poradnik jak odręcznie podpisać taki dokument bezpośrednio na telefonie. Dlaczego mielibyśmy to robić? Choćby po to, żeby wysłać go dalej np. e-mailem lub dołączyć do kompletu innych plików bez konieczności drukowania, podpisywania długopisem i ponownego skanowania. Jasne, że nie zawsze taka opcja wchodzi w rachubę, ale czasami wystarcza. Podpisywanie lub wypełnianie dokumentów PDF jest łatwe i dość szybkie, zarówno na systemie iOS, jak i Android, choć w tym pierwszym przypadku mamy do dyspozycji jedno istotne ułatwienie. W obydwu przypadkach podczas tworzenia plików nie trzeba doinstalowywać żadnych programów, choć opcje płatne też są dostępne i rzecz jasna mogą oferować więcej różnorodnych funkcji. Oto jak podpisać dokument PDF na telefonie.

Podpisywanie dokumentu PDF na telefonie jest możliwe i w dodatku bardzo łatwe oraz nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów. Na iPhone da się to zrobić za pomocą programu Notatnik, a na Androidzie warto użyć Dysku Google. Zobacz poradnik krok po kroku.

Jak podpisać dokument PDF na iPhone (iOS)?

W tym przykładzie posłużę się dokumentem PDF zapisanym w chmurze iCloud, do którego dostęp mam za pośrednictwem aplikacji pliki na iPhone. Nie ma jednak żadnego problemu, aby otworzyć go choćby z Dysku Google, jeśli ktoś korzysta z niego na smartfonie Apple. Wejdź w folder, w którym obecny jest PDF, przytrzymaj palec na pliku, potem w menu kontekstowym dotknij opcję Udostępnij i następnie wybierz aplikację Notatki (standardową dla iOS). Program poprosi Cię o określenie, do jakiej notatki chcesz dodać PDF, wybierz: nowa notatka. Możesz też dopisać jakiś dodatkowy tekst / komentarz jeśli masz taką potrzebę. Na końcu dotknij przycisku Zachowaj w prawym górnym narożniku wyświetlacza.

Teraz gdy masz już dodany dokument PDF, znajdź go w aplikacji Notatki i otwórz. Ja tutaj posłużyłem się pierwszym lepszym skanem wykonanym za pomocą telefonu, ale równie dobrze może to być dowolny inny plik PDF, również taki, który został wysłany przez inną osobę, a nie stworzony samodzielnie. Teraz w górnym prawym narożniku ekranu dotknij przycisku Udostępnij (kwadrat ze strzałką w górę). Z dołu wyświetli się lista dostępnych opcji, w której wybierz Oznaczenia. Na dole wyświetlacza pokaże się pasek z narzędziami, głównie tymi służącymi do pisania. Po prawej stronie widoczny jest przycisk “+”, który należy dotknąć. Pojawi się kolejne, małe menu, gdzie należy wybrać opcję Dodaj podpis.

W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się kolejny ekran, w którym można złożyć podpis. Da się to zrobić oczywiście bezpośrednio palcem, ale jeśli ktoś potrzebuje większej precyzji, to może użyć odpowiedniego piórka / rysika do ekranów dotykowych. Bardzo ważną informacją jest to, że nie musisz ograniczać się do jednego wzoru podpisu. Aplikacja Notatki w systemie iOS pozwala tworzyć wiele podpisów, które możesz wybierać w zależności od aktualnej potrzeby. Innymi słowy, możesz dodać tak zwaną parafkę albo podpisać się samym nazwiskiem, lub też złożyć pełny podpis. Dodaj zatem taki, jaki Ci pasuje w dokumencie, który aktualnie edytujesz, a potem dotknij przycisku OK w prawym górnym narożniku wyświetlacza. Podpis zostanie dodany do dokumentu PDF w dużej postaci, ale bez problemu przeskalujesz go z zachowaniem proporcji tak, aby zmieścił się w polu podpisu.

Przydatną opcją jest to, że używając małego przycisku z trzema kropkami przy podpisie, możesz go szybko powielić, jeśli wymagane jest złożenie podpisu w kilku miejscach na dokumencie (oprócz tego czasami firmy wymagają parafek na każdej stronie dokumentu). Gdy już zakończysz dodawanie podpisów, to dotknij przycisku OK na górze po prawej i wybierz opcję “Zachowaj plik w…”. Wybierz lokalizację, jaka Ci pasuje. Może to być iCloud, Dysk Google, pamięć wewnętrzna telefonu itp. Później użyj przycisku Zachowaj. Na tym w zasadzie kończy się tworzenie podpisanego dokumentu.

Jeśli przy kolejnej okazji zechcesz podpisać inny dokument, to wcześniejszy wzór podpisu będzie już na Ciebie czekał. Nie trzeba podpisywać się od nowa, dlatego ta ważne jest podpisanie się raz, a dobrze. Po prostu wybierasz opcję “Dodaj podpis” i dotykasz sygnatury, która jest widoczna. Ewentualnie, jeśli musisz mieć więcej podpisów do wyboru, to użyj opcji “Dodaj lub usuń podpis” i tutaj dotknij przycisku “+”, aby złożyć nowy. Przy kolejnym podpisywaniu dokumentu będą już dostępne dwie sygnatury. Czas przechowywania podpisów jest w zasadzie nieograniczony i (co ważne) synchronizują się one między urządzeniami Apple. Ja poprzedni wzór stworzyłem na iPhone 13 1,5 roku temu, a teraz wyświetlił mi się na iPhone 14 Pro Max.

Jak podpisać dokument PDF na telefonie z Androidem?

W Androidzie można podpisać lub wypełnić dokument PDF bez żadnego problemu. Niestety standardowo funkcjonalność jest mniejsza, niż w systemie iOS. Przede wszystkim nie da się stworzyć wielu wzorów podpisów, których można by było używać w różnych dokumentach: np. prosta parafka, samo nazwisko lub pełne imię i nazwisko. Co za tym idzie, nie da się też synchronizować tych wzorów podpisów między urządzeniami. Sam podpis jest jednak możliwy za pomocą darmowej i często zainstalowanej już fabrycznie aplikacji Dysk Google. Po pierwsze, otwórz plik PDF z pamięci masowej telefonu lub z Dysku. W prawym, dolnym narożniku wyświetlacza pojawi się przycisk umożliwiający pisanie - dotknij go. Na dole zobaczysz pasek z narzędziami do pisania. Wybierz długopis i odpowiedni kolor oraz zachowaj możliwie jak najcieńszą linię (8 px). Powiększ dokument tak, aby pole, które chcesz uzupełnić, zajmowało niemal całą szerokość wyświetlacza, a potem podpisz się w nim (palcem lub odpowiednim piórkiem do wyświetlaczy dotykowych). Na końcu dotknij przycisku Zapisz w prawym górnym narożniku ekranu. To wszystko. Dokument PDF został zachowany w formie podpisanej. Jeśli potrzebujesz większej funkcjonalności podczas edycji plików PDF na telefonie, to możesz skorzystać z programu o nazwie Adobe Reader: Edytuj pliki PDF. Wystarczy użyć choćby wersji próbnej (ograniczonej czasowo).